張軒睿告白遭拒 自爆沒情趣─女友邀過情人節 兩手空空驚呆

記者吳志偉／專訪

張軒睿為了下週二的西洋情人節，特地學做「蜜糖土司」，讓粉絲提前感受情人節的浪漫氣氛，只是自認「零廚藝」的他，過程中顯得手忙腳亂，尤其在擺盤時，更可不時看見他為了失手而懊悔嘆氣。

張軒睿去年因演出偶像劇《狼王子》竄紅，今年又將接任三立影音平台Vidol首部自製旗艦威劇《我的未來男友》男主角，後勢看漲。面對即將到來的西洋情人節，他卻自爆是個沒有情趣的男友，因為過去不管是情人節、耶誕節或是女友生日等「戀愛的重要節日」，從來都記不太起來。

張軒睿透露過去有一任女友主動約他過情人節，兩人一碰面，對方立刻送上禮物，令他卻當場傻住，因為自己根本不知道那天是情人節，所以連禮物都沒準備。

他還曾經告白被拒，自此留下陰影，張軒睿回憶高一的時候，搭公車遇到喜歡的女生，於是主動要跟對方要即時通，聊了2個禮拜左右，鼓起勇氣寫信送去對方班上，信中除了說明自己的心情，最後還寫下「希望不會造成妳的困擾」，他說：「結果回去之後，那個女生就用即時通回說『已經造成困擾』，然後就封鎖我了。」

場地提供：Dazzling Cafe Pink