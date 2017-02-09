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劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊

2017/02/09 06:00

郭美珠（中）否認背後指使劉燕燕輕生，強調要提出「妨礙名譽」告訴。
（記者胡舜翔攝）

〔記者洪素津／台北報導〕資深藝人劉燕燕於2013年驚傳服藥輕生，她沉寂4年後7日在節目上竟爆出當年自殺內幕，她指控這一切都是藝人郭美珠在背後打著「討公道」的名目指使的，對此昨郭美珠在友人陪同下昨召開記者會，極力否認背後指使一事，並強調會對劉燕燕提出「妨礙名譽」的告訴，同時她也向白冰冰喊話：「你叫一個人來汙衊我，你這個人做了多少虧心事，希望大家去查。」

劉燕燕（左）2013年驚傳服藥輕生，閨蜜郭美珠（中）陪同救就醫。
（資料照，記者陳冠備攝）

劉燕燕和郭美珠從昔日閨蜜變仇人，劉燕燕在節目上爆料她13年混酒吞下70顆安眠藥企圖自殺，全是郭美珠的主意，起因在於劉燕燕和「閹雞」李盛淵的財務糾紛，兩人育有一子，但劉燕燕給了李盛淵錢後，李盛淵消失毫無音訊，郭美珠便指導劉燕燕假自殺，以逼李盛淵出面。

消息一出，郭美珠即召開記者會還原當時自殺情況，她說「自殺搏版面一事根本子虛烏有」，當晚他和劉燕燕一起飲酒吃飯，劉燕燕返家後隨即傳簡訊給郭美珠說「來幫我收屍」，郭美珠便報警並破門而入搭救。對此記者致電劉燕燕，她說：「根本沒有這一回事，這全是郭美珠自己編的劇本，想挖洞給我跳。」

有趣的是，劉燕燕為何此事沉寂4年又重提，劉燕燕回應「我忍了4年，忍不住才說的，覺得郭美珠很狠，當初那些安眠藥是郭美珠親手拿給我的，現在卻說我炒新聞。」對此她希望能請郭美珠對簿公堂，還說如果她的言論有半句虛假，會絕子絕孫。昨日郭美珠否認之餘也向劉燕燕提出妨礙名譽告訴，雙方說法完全兜不攏，讓4年前的舊聞又浮出檯面。

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