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吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣

2017/02/09 06:00

吳慷仁（左）再次合作邵雨薇，演出偶像劇。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳慷仁最近與邵雨薇合作新戲《極品絕配》，久未演出偶像劇的他，直呼最不習慣的就是「妝很厚」，因為近年來拍戲不是素顏，就是只遮黑眼圈及畫眉毛。

小蠻（左起）、陳乃榮、吳慷仁、邵雨薇、吳思賢演出偶像劇《極品絕配》。
（記者陳奕全攝）

三立新週五華劇《極品絕配》昨天舉行卡司發布會，主要演員吳慷仁、邵雨薇、陳乃榮、「小樂」吳思賢與小蠻都出席。該劇是吳慷仁得到金鐘戲王之後的第一部作品，他表示不會有收視壓力，只不過對化妝有點不適應，笑說：「每次上戲都覺得有點濃。」

由於吳慷仁較年長，現場演員都以「叔叔」來稱呼他，邵雨薇笑說：「因為他最愛說冷笑話。」兩人再次合作，吳慷仁說：「她一到鏡頭前就有90分，如果化好妝就有100分，很會掌握演出節奏。」但邵雨薇卻老愛吐槽吳慷仁，沒事就會在他面前說：「我可是有超過80萬的粉絲大軍！」邵雨薇急忙解釋說：「因為他常在我面前炫耀說他有拿過兩座金鐘，而且他會虧我這麼多粉絲是不是花錢買的。」

陳乃榮1月與賴琳恩結婚，昨天談到老婆的廚藝，他立馬豎起大拇指直說讚；小蠻自認宅女，平時最愛在家研究美食，因此練就一身好廚藝，問到男友邵翔最愛她做的哪一道料理，她回答：「他最愛吃我做的紅燒獅子頭，因為我是特地跟他的婆婆學的。」另外，吳思賢也開出支票，只要收視破2.5，就脫衣服答謝觀眾。

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