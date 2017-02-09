費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
2017/02/09 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕費玉清6月中將首登台北小巨蛋舉行個唱，其中6月18日的加場門票昨開賣，截稿前已有8成好票房，由於費玉清已經3年沒有推出新專輯，粉絲期盼可以在演唱會現場買到他的精選作品，經紀人表示將與唱片公司慎重討論。
6月16到18日，費玉清將在小巨蛋連唱3場，他個性淡定，完全不擔心票房，得知加場已賣出8成，還是很開心。雖然費玉清不上網，但經紀人或節目製作單位會上網找尋排行榜上年輕人喜歡的歌曲讓他參考，他聽歌、選歌都很敏感、執著，聽對味、有感覺的，會很開心練唱，否則就算歌曲再紅，沒感覺也不能勉強他唱，小巨蛋演唱曲目，將會是跨世代歌單，滿足不同年齡層粉絲。
夜貓子費玉清，半夜不睡喜歡看「無聲電視」，鎖定Discovery、國家地理頻道轉來轉去，只看畫面不開聲音，他還愛看100多台的歌唱節目，曾看到某位歌者唱的很好，call in鼓勵，沒想到對方根本不相信他真的是費玉清，正因為太愛看深夜節目，費玉清說退休後很想開個call in節目，讓深夜睡不著又有煩惱的朋友call in聊聊天。
演唱會門票可透過寬宏及萊爾富、OK便利商店購票。
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