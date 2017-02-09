限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

88歲明華園新編龍抬頭 孫翠鳳女兒變娘親

2017/02/09 06:00

明華園應2017台灣國際藝術節，推出新編經典戲碼《龍抬頭》。（記者宋志雄攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕喜迎創團88週年的明華園戲劇總團，應2017台灣國際藝術節（TIFA）邀請，集結號稱該團鐵三角的「無敵小生」孫翠鳳、第一丑角陳勝在、當家小旦鄭雅升，推出新編經典戲碼《龍抬頭》，藝術總監陳勝福認為該劇將賦予整修完畢的戲劇院新的生命力。

「西方有《馬克白》，東方就是《龍抬頭》。」陳勝福說東西方有一齣「王子復仇記」，都是戲劇中的經典作品，他表示在國家戲劇院重新啟用之際，明華園演出新編經典的《龍抬頭》，認為是為經典舞台代名詞的戲劇院注入更多充沛的能量與生命力，孫翠鳳則說6歲到106歲的觀眾都適合觀賞明華園的戲，在明華園上下總動員的努力下，觀賞歌仔戲的風氣也推廣至年輕人，笑稱不少長輩都在抱怨搶票太難，因此不少人買票都是連票購買，一家大小統統進戲院。

孫翠鳳女兒陳昭賢、陳昭婷都將出演該劇，孫翠鳳透露，陳昭婷將在劇中飾演她媽媽，母女角色互換的兩人對戲時，陳昭婷不免緊張，神色不到位時，孫翠鳳馬上就叫陳昭婷學阿嬤就對了。

明華園戲劇總團《龍抬頭》將於3月24日至26日在台北國家戲劇院演出，購票可洽兩廳廳院售票系統。

相關新聞

推薦新聞
「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因 「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因
2017/02/09 07:24
穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲 穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲
2017/02/09 07:19
打電動變打炮！23歲前寫真女星愛愛片外洩 打電動變打炮！23歲前寫真女星愛愛片外洩
2017/02/09 07:14
18歲女偶像離奇死亡 死因成謎葬禮細節不公開 18歲女偶像離奇死亡 死因成謎葬禮細節不公開
2017/02/09 07:10
吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子 吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子
2017/02/09 06:58
高鳴遺書曝光 叮嚀兒女照料母親 高鳴遺書曝光 叮嚀兒女照料母親
2017/02/09 06:44
妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭 妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭
2017/02/09 06:00
李英愛放話收視破20％撲台 宋承憲7歲就婚頭 李英愛放話收視破20％撲台 宋承憲7歲就婚頭
2017/02/09 06:00
文瑾瑩3度手術 搶救右臂報平安 文瑾瑩3度手術 搶救右臂報平安
2017/02/09 06:00
「私立惠比壽中學」松野莉奈18歲猝逝 台灣演唱會恐生變 「私立惠比壽中學」松野莉奈18歲猝逝 台灣演唱會恐生變
2017/02/09 06:00
瑪丹娜收養獲准 再添雙胞胎女兒 瑪丹娜收養獲准 再添雙胞胎女兒
2017/02/09 06:00
88歲明華園新編龍抬頭 孫翠鳳女兒變娘親 88歲明華園新編龍抬頭 孫翠鳳女兒變娘親
2017/02/09 06:00
喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
2017/02/09 06:00
勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體 勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體
2017/02/09 06:00
吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
2017/02/09 06:00
大元讚鼓鼓老實男 不說不聽黃色笑話 大元讚鼓鼓老實男 不說不聽黃色笑話
2017/02/09 06:00
王以路愛女抓周 吉他鈔票一把抓 王以路愛女抓周 吉他鈔票一把抓
2017/02/09 06:00
民視林口總部團拜 阿祖級石英怨還沒當阿公 民視林口總部團拜 阿祖級石英怨還沒當阿公
2017/02/09 06:00
陳雷大港踢館 嗆飆經典歌 陳雷大港踢館 嗆飆經典歌
2017/02/09 06:00
何潤東春酒跨海撒錢 沈建宏陳奕這樣做 何潤東春酒跨海撒錢 沈建宏陳奕這樣做
2017/02/09 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.