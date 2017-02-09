李英愛放話收視破20％撲台 宋承憲7歲就婚頭

李英愛（右）撂話，只要《師任堂》在韓收視衝破20％，就揪宋承憲一起來台。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者陳立妍／首爾報導〕46歲的南韓「氧氣美女」李英愛暌違14年重返螢幕，與宋承憲在新劇《師任堂》上演揪心虐戀，上月底該劇在首爾舉辦記者會，會後李英愛、宋承憲接受台媒聯訪，李英愛更放話只要收視衝破20%就和宋承憲一起造訪寶島！

李英愛14年前演出古裝劇《大長今》在亞洲走紅，該劇在南韓播出結局時寫下超過50%的超高收視，宋承憲先是發豪語笑說《師任堂》的收視應該會比《大長今》更高，但隨後他也坦言：「最近收視率要這麼高不是件容易的事。」但私心仍希望至少能達到先前《大長今》的好成績，一旁的李英愛則補腔：「如果收視超過20%我們就去台灣！」並透露自從2000年因為宣傳韓劇《火花》訪台後，就對台灣的芒果冰念念不忘。

40歲的宋承憲前年認愛中國「神仙姊姊」劉亦菲，看到戲外李英愛婚姻美滿，朋友們相繼走入婚姻，也直呼非常羨慕，被追問何時打算結婚？他打趣說：「我從7歲開始就有結婚計畫了，可是還沒時間實踐。」

此外，《師任堂》現於每周三、四晚上10點半在愛奇藝台灣站上架，八大戲劇台則於晚上10點播出。