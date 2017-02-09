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妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭

2017/02/09 06:00

妮可基嫚在《美麗心計》中被家暴卻要假裝家庭和樂，心境十分糾結，下戲後無法出戲甚至會突然暴哭。（路透）

〔記者盧家豪／洛杉磯報導〕奧斯卡影后妮可基嫚演出HBO新劇《美麗心計》，飾演一名被家暴卻為營造完美家庭假象而隱忍的美麗媽媽，內心十分糾結，妮可說：「這個角色讓我留下很大陰影，拍攝期間下戲後我甚至會跑去喝酒，然後在吧台痛哭，我自己都嚇到。」

《美麗心計》改編自百萬暢銷小說《小謊言》，由妮可和瑞絲薇斯朋、蘿拉鄧恩幾位奧斯卡影后和人氣演員雪琳伍德莉、柔伊克拉維茲等人主演，卡司堅強。

瑞絲表示：「原本我們想拍成電影，但2小時無法說好這個故事，與其說是影集，比較像是一部長達7小時的電影。」

《美麗心計》改編自暢銷小說《小謊言》，由瑞絲薇斯朋（左起）、雪琳伍德莉、妮可基嫚同場飆戲。（HBO提供）

《美麗心計》劇情始於孩子間的霸凌行為導致家長對立，最終甚至招致殺人事件，瑞絲提到，自己的小孩曾被指作弊，她當下也氣到不行，完全可以體會劇中家長的感覺，但結果似乎是小孩說謊，讓她笑說：「知人知面不知心啦。」

該劇「女力」十足，除了妮可、瑞絲監製，劇情也圍繞在5位女角身上，雪琳說：「雖看似為女性觀眾而拍，但劇中涉及的議題其實相當多，相信所有觀眾都能從中得到共鳴。」

該劇美國洛杉磯時間7日晚間於中國戲院舉辦首映會，5名主要演員全現身，粉絲擠爆，妮可老公基斯厄本亦到場力挺愛妻。

《美麗心計》2月20日早上10點與美國同步首播。

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