金裕貞受封小全智賢 細數「前緣」滿嘴感謝

金裕貞日前首度來台舉辦粉絲見面會，馬不停蹄接受台灣媒體採訪。（記者潘少棠攝）

記者陳立妍／專訪

17歲的金裕貞4歲時以電影《DMZ非武裝地帶》出道，累積作品超過50部，她曾在戲中扮演宋慧喬、韓佳人、文瑾瑩、韓孝珠等大咖的童年時期，精湛的演技與獨特的氣質被外界封為「全智賢接班人」，日前她首度來台會粉絲，聽到這個封號笑說：「我還有很多不足的地方，對於這個稱號感到很感謝，以後要更加努力才行！」

金裕貞表示，雖然沒有和全智賢見過面，但一直都很喜歡她的作品，稱全智賢是她非常喜歡的前輩；而童星時期中，她最喜歡的角色是在電影《黃真伊》飾演宋慧喬的幼年時期，但如果有機會跟這些女星再續「前緣」，希望能和同為童星出身的文瑾瑩飆戲，而她也透露，以前拍戲時韓孝珠對她最照顧，韓佳人則是在兩人一起跑通告時給了她很多建議，讓她非常感謝。

金裕貞趁著來台期間，提前體驗元宵節畫燈籠、吃湯圓的傳統習俗。（記者潘少棠攝）

由於此次抵台適逢元宵節前夕，金裕貞也趁著來台期間體驗畫燈籠、吃湯圓應景，她除了在燈籠上畫了可愛的金雞圖案，更一筆一畫寫下中文的「福」字，並當場以華語現學現賣吉祥話祝粉絲「雞年元氣滿滿」，萌樣瞬間融化在場人的心。