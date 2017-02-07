罹5癌久病厭世 83歲高鳴留遺書自殺

83歲資深藝人高鳴昨驚傳自殺。（公視提供）

〔記者吳昇儒、吳志偉／新北報導〕83歲資深藝人高鳴（本名劉明哲），昨晨在妻子開設於新北市萬里區的卡拉OK店門前上吊身亡，附近鄰居表示，高男大年初三曾與妻子發生口角，加上身體狀況不好，可能因而想不開，警員從高鳴遺體的口袋中找到遺書，上面僅提及自己因為久病厭世才起自殺念頭，未提到與妻子爭執部分，交代姪女要好好照顧現任老婆。

高鳴的藝人妻子于真及孫女到派出所製作筆錄時痛哭流涕，高妻向警方表示，先前曾聽他常反應身體不適，有輕生念頭，沒想到卻在凌晨趁大家睡覺時，獨自離家到店外上吊自殺。發現高鳴上吊自殺的民眾表示，昨晨6時30分出門上班時，赫然發現有一個老人家吊在店外雨棚上，地上還擺有上吊墊腳用的椅子，趕緊報警，救護人員趕抵現場發現，高鳴已死亡多時。

于真與家人目前正在基隆殯儀館處理高鳴的後事，她情緒崩潰的表示，高鳴長期患有膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症，身心都處於極度煎熬的情況，多次表示不想活了，今年過年高鳴把所有家人趕出門，他自己在家獨處，于真準備很多食物，兒子也有送吃的給他，沒想到發生憾事。

高鳴留有遺書，于真哭著轉述內容：「他這幾天過年在家寫了很多，說他很愛我，要兒女好好待我，像他對我一樣好。」于真難過的說，高鳴輕生念頭已久，4位子女和她都有心理準備，只是仍無法接受這樣的事實，現在她只能打起精神處理好老公後事，也謝謝外界關心。

高鳴2015年主演的公視人生劇展《愛神卡拉OK》，最近每個週末中午在民視重播，昨播出高鳴最後影像，網友們感嘆世事無常。楊貴媚昨天傍晚也在自己官方的臉書弔唁高鳴，並貼出過去2人的合照，寫下：「高鳴大哥，請一路好走，我們都很愛您耶，懷念您。」並提到當初拍這照片時，他還開玩笑對楊貴媚說，以後走了可以用，隨即被楊貴媚罵，想不到卻傳出他自殺消息。