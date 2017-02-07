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簡嫚書拜師夢多 突擊打肪

2017/02/07 06:00

簡嫚書（左）和夢多都力推拳擊運動，不但運動強度比慢跑大，還有塑身效果。（記者陳奕全攝）

記者盧家豪／專題報導

簡嫚書形象健康陽光，私下也是如假包換的「運動美少女」，除瑜珈功夫了得，近來更迷上拳擊運動，「拜師」前日本跆拳道國手「夢多」大谷主水，雕塑身材也維持健康。

簡嫚書和夢多合拍電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》認識，簡嫚書平常就熱愛運動，目前一周練習一次，成果也能在之前推出的年曆中窺見一二。

簡嫚書熱愛運動，最近才開始打拳，不過架式十足。（記者陳奕全攝）

夢多表示，比起跑步花60分鐘，拳擊效果更好，除肺活量，全身的肌肉都能訓練到，對雕塑線條很有幫助，有不少藝人都是他的學生。

兩人現場示範，從暖身開始就十分考驗肌耐力，簡嫚書是瑜伽高手，動作幾乎都難不倒她，簡嫚書爆料之前曾帶郭書瑤一起來學，但光暖身她就累癱在地上直呼受不了。

簡嫚書（右）近期迷上拳擊運動，拜師日本在台藝人「夢多」大谷主水。（記者陳奕全攝）

正式練習是對練，夢多用簡單動作配合聲音下指令，簡嫚書則跟著使出正拳或勾拳的連續組合，速度感、架式十足，不過簡嫚書透露，其實自己很「菜」，笑說：「看起來很厲害吧！」夢多則在旁補充，這樣學起來有成就感，就會一直想練下去。

被問到2017年展望，簡嫚書日前加入了香港經紀公司，打算拓展事業版圖；夢多今年被日媒選進「海外紅回日本藝人排行榜」，不過他表示希望能待在風氣較自由的台灣演藝圈繼續發展。兩人合作的《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》預計3月在台上映。

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