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邵雨薇手作傳情 絕配法式浪漫

2017/02/07 06:00

邵雨薇靠上網自學，做過不少甜點。（記者陳奕全攝）

記者吳志偉／專題報導

農曆新年過完，緊接著就是西洋情人節，最近忙著趕拍三立週五華劇《極品絕配》的邵雨薇，特地學做法式經典甜點「費南雪」，長條的外型，又有金磚蛋糕之稱，加上充滿甜蜜浪漫的巧克力口味，讓人更加難以抗拒。

邵雨薇偶爾會一時興起，上網查甜點的做法，舉凡提拉米蘇、烤布蕾，甚至是炸地瓜球，她都相當在行，不過也有失敗的經驗，像是把電鍋蛋糕做成濕濕黏黏的「發糕」，前陣子她靈機一動想做糖心蛋，10顆蛋卻只有4顆成功，她笑說：「因為我是用電磁爐，煮好撈起發現裡面還是生的，於是再丟進去煮，這樣來來回回最後只有4顆成功，表面還坑坑疤疤的。」好笑的是，她只吃了一顆，其他3顆放冰箱居然冰到忘了而壞掉。

邵雨薇製作法式經典甜點「費南雪」。（記者陳奕全攝）

過年擲骰子玩「十八啦」絕對少不了，邵雨薇自爆某一次過年，一個晚上就贏了媽媽2、3萬，氣得老媽賴皮硬逼著她把錢都還回來；她也曾在春節期間，與姊姊、妹妹及媽媽，4個女生圍桌打麻將，沒想到大夥從媽媽那贏1萬多，老媽再以「要拿來繳學費」為由搪塞，邵雨薇說：「我賭運一直都很好，有次跟3個男生打牌，結果我連莊15次，安全下莊。」

隨著2017年到來，談到新年願望，邵雨薇說：「因為過去總是很急躁的想把每件事做完，並且讓工作都能塞得滿滿，但心一直很浮躁，所以希望新的一年，我的心可以很安定，能夠好好的去享受生活。」

※※場地提供：Tom’s Bakery 棠舖※※

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