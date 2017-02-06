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寇家瑞陳敬宣談情說愛 過不了這一關

2017/02/06 06:00

陳敬宣（左）和寇家瑞兩人在《讓愛飛揚》中，有許多的感情對手戲。（記者陳逸寬攝）

記者洪素津／專題報導

寇家瑞和陳敬宣合作中視、中天自製新戲《讓愛飛揚》，分別飾演敖翔和姚艾艾，兩人在劇中有許多感情對手戲。寇家瑞說：「敖翔這個角色其實滿像我的，他有一種莫名的執著，個性也較冰冷慢熱。」這時陳敬宣在一旁大喊：「對阿！不管我如何示愛，他就是看都不看我一眼。」

打籃球出身的寇家瑞，一到球場馬上來個帥氣上籃。（記者陳逸寬攝）

問及兩人在劇中是否有加入自己的戀愛經驗？寇家瑞表示敖翔的沉穩內斂、缺乏安全感，和自己如出一轍。他還大方分享高中時的單純愛戀，打籃球的他身邊總是不缺一些迷妹們，遞給他無數張紙條，有天他鼓起勇氣回覆了其中一張，但卻怕被拒絕而遲遲無法進入下一步，導致這段戀情無疾而終，讓他相當懊悔。他說因為個性使然，沒有把握的事他絕對不會去做，就算是告白也是一樣。

寇家瑞（右）指導陳敬宣投籃。（記者陳逸寬攝）

陳敬宣則表示自己很佩服劇中姚艾艾為愛打死不退的精神，現實生活中的她在愛情裡是屬於被動的角色，不會主動去認識別人，因為很怕被拒絕，總是對外築起一面牆。但陳敬宣以模特兒出道，應該很多追求者吧？她笑說：「沒有啦！我國高中長的不是那麼好看，出道後就以工作為主。」

陳敬宣（右）和寇家瑞在球場玩性大起，一人投籃一人守備。（記者陳逸寬攝）

打籃球出身的寇家瑞，趁著訪談的空檔也展現幾招籃球撩妹密技，帥氣的單腳側身投籃是一定要的，他笑著說：「我雖然不是耍帥類型，但是打籃球的帥勁態度一定要展現出來，如果又贏了，那真的是超帥。」

第一次跟爸爸寇世勳上演對手戲，寇家瑞原以為自已會很緊張，後來發現其實還好，沒什麼特別。因為自己已經入行很多年了，跟爸爸演戲反而是期待跟興奮，對戲時會把爸爸當前輩，藉著機會跟前輩學習，使自己快速進入狀況。

問及他們的新年新希望，寇家瑞和陳敬宣異口同聲地說：「希望工作一年比一年進步。」難道都不希望身邊有人陪嗎？兩人一致表示目前還是以工作為主，希望有很多的戲劇作品呈現給大家。

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