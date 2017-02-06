五木寬年唱200場 靠演唱會健身

五木寬訪台大啖台灣美食。（記者趙世勳攝）

記者粘湘婉／專訪

69歲日本「演歌天王」五木寬27日、28日將登上台北國際會議中心開唱，3度登台的他對台灣美食如數家珍，偏愛傳統的刈包和鹹蛤蠣；而號稱不老鐵肺的他，受訪時自豪表示，唱歌永遠不會累，不會因為年紀大了就唱不動，「因為每年200場演唱會就是健身的一種」。

五木寬先前選在大年初五來台發紅包，替月底演唱會催票，並藉機大啖台灣傳統美食。他透露除了小籠包、珍珠奶茶外，平時也很愛「台式漢堡」刈包和醃漬小菜鹹蛤蠣，「我平常不吃漢堡的，但是刈包口味很特別，而且吃起來很像饅頭，鹹蛤蠣是因為我愛吃醃漬的東西，會讓我想起媽媽的味道。」

而他縱橫歌壇52年，唱紅《夜空》、《細雪》等名曲外，也連續46年受邀參加日本《紅白歌唱大賽》。他自豪表示喉嚨相當強韌，常常一天唱至少50首歌，每年演唱會更多達200場，他已經這樣連唱了40年，「我一個禮拜會去健身3次，每天只吃7分飽，唱歌就是放輕鬆，樂在其中就好。」自律甚嚴的他，講起家中愛犬就露出慈父笑容，他透露現在家中有2隻紅貴賓，「每天我都會帶牠們去散步，常常我在彈琴寫歌，牠們就在旁邊邊聽邊睡」，笑稱狗狗們就是世界上唯一能搶先聽到他新歌的最佳聽眾。五木寬演唱會門票已開賣，購票可洽ibon售票系統。