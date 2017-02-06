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房思瑜計畫征服玉山 藍鈞天願妻小平安

2017/02/06 06:00

新年新希望，房思瑜（左）想挑戰爬一座高山，藍鈞天希望老婆孩子健康平安。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾智凱／專題報導〕新的一年到來，熱愛運動的房思瑜希望能夠挑戰爬一座高山，內心已想好要爬玉山，或是「天使的眼淚」嘉明湖，或是到高山露營也可，她透露有時候會去隻身爬象山，一身運動裝辣翻全場，她說：「其實我私下是很愛戶外運動的！」
藍鈞天已經當爸，目前胸無大志，希望一家人都好，尤其是愛女Riley Blair，他說：「今年我買給自己的戰利品不多，手指頭就數得出來，這點我很驚訝，可能是因成家了，未來我最希望老婆、小孩平安健康，我很知足。」

草莓鮮奶油蛋糕（記者胡舜翔攝）

草莓鮮奶油蛋糕

材料：鮮奶油、草莓、薄荷葉、9吋海綿蛋糕體3片。

1.底層：先將蛋糕以鮮奶油抹底，擺上適量草莓，再以鮮奶油抹勻。

2.中層：再取一片蛋糕，抹鮮奶油那一面朝下，擺在第二層，重複步驟1。

3.頂層：重複步驟1，三層蛋糕以鮮奶油抹勻

4.擠花：蛋糕上方最外圈以8個「少」字擠花裝飾，再放上草莓及薄荷葉。

 黑森林巧克力蛋糕（記者胡舜翔攝）

黑森林巧克力蛋糕

材料：巧克力鮮奶油、巧克力醬、9吋海綿蛋糕體3片、酒漬櫻桃、食用金箔

1.底層：先將蛋糕以巧克力醬抹底，擺上適量酒漬櫻桃於蛋糕上，再放上適量鮮奶油並抹勻

2.中層：再取一片蛋糕，抹巧克力醬那一面朝下，擺在第二層，重複步驟1

3.頂層：重複步驟1，三層蛋糕以巧克力鮮奶油抹勻

4.擠花：蛋糕上方最外圈以貝殼擠花裝飾，再擺一圈酒漬櫻桃，中間以金箔點綴

 黑森林巧克力蛋糕（記者胡舜翔攝）

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