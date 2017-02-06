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藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃

2017/02/06 06:00

藍鈞天（右）、房思瑜秀出蛋糕成品，十分有架式。

記者鍾智凱／專題報導

記者胡舜翔／攝影

藍鈞天在東森《如朕親臨》飾演首席甜點大廚，房思瑜則是醫師，2人一同在新年巧手製作甜點，分別帶來黑森林巧克力蛋糕與草莓鮮奶油蛋糕，2人邊做邊吃，藍鈞天嗑了好幾顆酒釀櫻桃，完工時直喊要醉了，可見吃到失控。

藍鈞天製作蛋糕中，穿上六塊肌圍裙搞笑。

去年完婚的藍鈞天，順便一舉升格當奶爸，他表示過了30歲之後特別愛吃甜，不管是蛋糕類、飲料類、小點…等，只要是甜的他都愛，且連老爸也愛吃甜，完全是個螞蟻人。

房思瑜完成夾餡，專心將蛋糕表面的奶油抹平整。

房思瑜這回製作的是草莓鮮奶油蛋糕，她手藝絕佳，不論是組裝蛋糕、夾餡、擠花，均在極快速度完成，讓人傻眼，原來是她之前已有做過蛋糕，烤蛋糕、攪拌麵糊都自己來，具備烘焙經驗。

藍鈞天進入倒數步驟，擠上鮮奶油裝飾。

藍鈞天製作的黑森林蛋糕難度較高，因為巧克力容易凝結，因此巧克力鮮奶油比較難塗抹，製作上要較費心也要經過多次修飾；房思瑜的草莓蛋糕則是使用一般鮮奶油，比較容易抹勻，藍鈞天說：「因為我在劇中是師傅，當然要挑戰比較難的。」來我最希望老婆、小孩平安健康。」

房思瑜一身紅色喜氣製作草莓鮮奶油蛋糕。

2人透露製作奶油蛋糕的小撇步，原來只要將一鍋熱水煮滾，抹刀浸入數秒，擦乾後抹平，奶油表層就會變得又亮又平整，賣相瞬間進化。

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