米亞星世界：2017.2/5～2/11

本週幸運之星：牡羊座

事業第一：牡羊座；愛情第一：天秤座；

人氣第一：射手座；財運第一：雙魚座

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

萬事俱備，實踐夢想。本週牡羊座帶著充盈、飽滿的能量，行動力澎湃洶湧，對於事業有力量、有野心也有目標，積極地穿梭於重要人士之間，幸運的取得他們的信任，成功實現期望的目標；在親密關係或合夥關係的方面，本週是你重新調整彼此關係，讓你居於上風的好時機。愛，是天雷勾地火。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

氣定神閒，沉穩出擊。本週剛剛開工，金牛座卯起了全力勇猛的向前衝刺，勤奮努力為你帶來莫大的壓力，但也為你帶來成功和金錢、高效產出；本週你的工作運非常活躍，雖然面對著許多的競爭、挑戰，甚至挑釁，你都能咬緊牙關不被打倒，成功達成你所設定的目標。身體違和，小心保養。愛，是秘戀激情。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

目標前衛，踏實實踐。本週雙子座事業宮裏形勢一片大好，最好能定下目標積極實踐，按計劃努力施行，不要被虛幻的理想目標所誘惑，踏實的建構出你的新年度大計劃。最好多參加團體活動培養友情，為自己奠定好的人脈基礎，但遇事時，首先要相信自己，多運用自己的優勢。愛，是激情豔遇。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

時來運轉、直上青雲。本週巨蟹座在事業上成績非凡，你的努力能讓自己脫穎而出，證明自己，贏得他人矚目。不過成功的關鍵在於與夥伴、團隊關係的順暢度，相互幫襯達成目標。本週偏財運佳，共同收入、禮物、投資、生意都有不錯的收穫。工作忙碌，壓力大，找時間放鬆身心。愛，是浪漫不再。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

峰迴路轉，順勢發展。本週獅子座與同儕間的競爭進入白熱化，此時你特別容易被他人言語蠱惑，受人影響，不要聽信一面之詞，而做出錯誤的決斷。雖然面臨極大的挑戰，卻越挫越勇，爭取到更多表現的機會。無論處於何種境遇中，機會正朝你而來，準備好勇敢迎向浪潮的高峰。愛，是付出與分享。

【處女座】（8月23日至9月22日）

長才得展，大有可為。本週處女座相當忙碌，對於工作有無比的熱情，適時地運用你的專長，勤奮與能幹，雖然令人有些疲憊，但會讓你在工作上充滿光彩，也順勢填飽了你的荷包。本月財務上有偏財運，提高了你投資直覺，為你找到增加收入的辦法。不過相對的風險也提高，要謹慎小心。愛，是神秘戀情。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

趨吉避凶，明哲保身。本週天秤座不可避免地會陷入競爭的漩渦，在工作過程中容易受到來自他人的挑戰或競爭對手的攻擊，記得帶著外交手腕謹慎對待。智力、創意、商業或技術相關的追求都可讓你取得成功；旅行、會晤、談判和溝通交流則帶給你滿足感。管好自己的事，莫管他人瓦上霜。愛，是為愛癡狂。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

專注工作，耐心等待。本週天蠍座日常工作特別的忙碌，計劃隨時在調整，常常還需要加班，工作運勢略為低落，不要執著攻城掠地的野心，事情無法像你想像中那樣快速達成，耐心一點，好好整頓等待時機。近期專心於家庭事務，例如居住環境、修繕問題，或物色新居、整頓居家環境等。愛，是無關風月。

【射手座】（11月22日至12月21日）

創意無限，驚奇不斷。本週射手座表現出令人讚嘆的創造力，特別適合展現才藝、推銷、廣告、演講、演出等等。工作上才華洋溢，點子不斷，令平淡無奇的企劃增添了許多驚奇的爆點。在接洽客戶上也能發揮三寸不爛之舌博得客戶歡心，開心埋單。本週人氣暢旺，人見人愛，眾人的開心果。愛，是高溫易燃。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

善用資源，心想事成。本週摩羯座專注於努力賺錢，對於投資有著極高的敏感度和熱誠。努力賺錢、努力工作，加薪、客戶的成長、業績的創新高，都為你未來的財運帶來新契機。再加把勁，所有努力都將得到良好的回報。本週你充滿幹勁，擁有果斷的魅力，行事不會引人非議。愛，是酸甜苦辣。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）



過關斬將，快馬加鞭。本週是水瓶座的生日週期，為你帶來無比的活力、勇氣和能量；創意想法橫生，特別是整合事業、跳槽換工作或出差海外旅遊或出版事宜等，都令你躍躍欲試，絲毫不猶豫的實踐。此時，也容易出現挑戰你原則底線或故意唱反調的人，保持冷靜，以免中了激將法。愛，是美夢成真。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）



年頭開彩，欣欣向榮。本週雙魚座職場上可能出現貴人，雖然是個強勢貴人，但無疑對你的前景是件好事。或上司會約談你，給你較多的權限，提升你的頭銜，但你也會承擔更多的責任與工作，忙得不可開交。對於商業、投資的敏銳度提升，積極活動，增加財富或獲得更多的資源。愛，是失聯的愛情。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★