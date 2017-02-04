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蔣卓嘉何維健玩烘焙 龜毛拍檔精雕奶油花

2017/02/04 06:00

何維健（左）、蔣卓嘉學做藍莓派。（記者胡舜翔攝）

記者蔡琛儀／專題報導

何維健（左）、蔣卓嘉首度嘗試擠奶油花。（記者胡舜翔攝）

何維健（左）、蔣卓嘉一見面就笑聲不斷，挑戰做甜點卻相當注意細節。（記者胡舜翔攝）

蔣卓嘉和何維健這對同門師兄弟，2人雖然平常很少碰到面，但只要一見面就笑聲不斷，這回2人合體學做藍莓派，就立刻玩了起來，由於製作派皮時只需要使用蛋黃，於是蔣卓嘉提議打賭猜拳，輸的人就要把生蛋白喝掉，沒想到最後卻是蔣卓嘉中鏢，只好捏著鼻子把蛋白一口氣乾掉，讓何維健笑彎腰。

兩人跟著烹飪老師學做藍莓派，首度嘗試擠奶油花，不過蔣卓嘉和何維健都相當龜毛，不停調整奶油花的大小，最後成品上桌，讓他們都忍不住直呼超漂亮，紛紛搶著拍照。

蔣卓嘉相當熱衷做菜，還被何維健爆料打電動時，都還忙著跟隊友聊料理，聊到最後被殺，害同隊其他人輸掉比賽。他嘗試做過番茄雞湯、溏心蛋、紅燒肉等，手藝相當不錯；何維健則幾乎不太下廚，曾經煎牛排給前女友吃，以及煮白酒蛤蠣麵請媽媽品嘗，但都被說太鹹，他笑說：「它（指料理）懂我，我不懂它。」因此都跟廚藝好的朋友走很近，自己就不用動手。

不過何維健也自爆同性緣超好，還曾有男性追求者堵到他家門口，拿自製愛心便當送他，他只好當場跟對方講開。

場地提供：ABC Cooking Studio

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