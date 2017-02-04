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陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居

2017/02/04 06:00

陳美鳳（右）曾多次與翁家明合作，只差沒演過女兒。（記者趙世勳攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕陳美鳳休夫成功，甩開前夫「David」徐福慶，收回9年前買的2百坪3千3百萬豪宅，去年11月赴紐約看房點交，昨出席公視《媽，告訴我哪裡有光》記者會，表示私下陸續有買主出現，但她不急，想HOLD到夏天再說，「夏天天氣好，看房方便，而且那邊是學區。」

翁家明與陳美鳳都在紐約置產，2房車程10分鐘內，2人數度演夫妻，緣分破表，陳美鳳目前考慮將售出，同住在紐約的翁家明被拱出手買房，他急撇兒女不可轉學，會不習慣。陳美鳳賣屋信心滿滿，外傳她欲以4千萬脫手，但昨避談實際出售價格。

翁家明老婆俞小凡3年前在中國遭詐4千多萬，但她陸續接下好幾檔戲與廣告，去年8月翁家明也特地返台拍《媽》，目前與俞小凡都刻意錯開時間接戲，希望多陪小孩，接下來翁家明也將投入八點檔，俞小凡去年也在中國接了約2檔戲，戲約進帳穩定。

農曆年陳美鳳與藍心湄到南部走春，翁家明則獨鍾台灣深山，他透露約3月進劇組拍8點檔，這段時間需再回紐約處理家務事，昨大讚俞小凡手藝佳，反觀他下廚卻遭兒子秒評「like a shit」。

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