限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

祕戀GACKT3年淪砲友 寫真偶像鬧自殺

2017/02/03 06:00

GACKT被爆與泳裝寫真女星A小姐祕戀3年，之後A女與他的公司社長交往，元旦時因感情問題自殺未遂。

〔記者陳立妍／綜合報導〕43歲的日本視覺系男星GACKT被爆祕戀泳裝寫真偶像A小姐，兩人交往3年多在飯店開房間，似乎只把女方當砲友，而A小姐去年1月認識GACKT公司社長H男後，隨即改戀H男，沒想到對方卻早有正牌女友，去年底GACKT、H男主動斬斷與A女的聯繫，讓她萬念俱灰下於今年元旦上吊自殺，所幸即時獲救撿回一命。

《週刊文春》爆料，2011年秋天GACKT到東日本地震災區慰問，與當時年僅21歲，出身自災區的A小姐結緣，兩人於隔年11月發展成情侶關係，悄悄拍拖3年，A小姐的友人更提供她與GACKT的對話紀錄給記者，指證GACKT每次約A女的開場白都是「今晚見面嗎？」加上兩人主要都在飯店碰面，似乎只把A女當洩慾對象。

之後，A小姐對GACKT在東日本震災的言行起疑，導致兩人關係生變，加上後來與H男戀情也失敗收場，讓自認遇人不淑的A女切心，打算自我了結，自殺未遂後因此產生後遺症，必須到醫院接受治療。而GACKT的公司雖否認A小姐和GACKT的關係，但《週刊文春》也放話將公開他與A女更多的交往內幕，桃色腥聞越演越烈。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關新聞

推薦新聞
慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了 慘遭設局淪種豬！離婚男被14名街坊人妻榨乾了
2017/02/03 07:16
26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊 26歲寫真偶像淪男星炮友 不甘接連被甩竟上吊
2017/02/03 07:13
E奶S腰不科學！林明禎超緊旗袍走春 E奶S腰不科學！林明禎超緊旗袍走春
2017/02/03 07:18
被川普嗆《接班人》收視爛 阿諾反擊：來交換工作啊 被川普嗆《接班人》收視爛 阿諾反擊：來交換工作啊
2017/02/03 08:01
檢場遭倒債千萬淪通緝犯 進演藝圈逼不得已 檢場遭倒債千萬淪通緝犯 進演藝圈逼不得已
2017/02/03 09:32
中國吸金大片 台星直接點名罵難看 中國吸金大片 台星直接點名罵難看
2017/02/03 08:44
超「胸」新人！I罩杯巨乳寫真女星轉入暗黑界 超「胸」新人！I罩杯巨乳寫真女星轉入暗黑界
2017/02/03 07:10
透露組「黃金五寶」內幕 檢場藝名這樣來的 透露組「黃金五寶」內幕 檢場藝名這樣來的
2017/02/03 08:18
為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票 為了帶兒返鄉過年 黃美珍搶黃牛票
2017/02/03 07:13
陳立宏抗癌2年 結束化療續復健 陳立宏抗癌2年 結束化療續復健
2017/02/03 06:00
65歲港星歷經愛女自殺 患罕見癌症激瘦15公斤 65歲港星歷經愛女自殺 患罕見癌症激瘦15公斤
2017/02/03 11:24
祕戀GACKT3年淪砲友 寫真偶像鬧自殺 祕戀GACKT3年淪砲友 寫真偶像鬧自殺
2017/02/03 06:00
辣模產後飆瘦 爆乳寫真3點蠢蠢欲動 辣模產後飆瘦 爆乳寫真3點蠢蠢欲動
2017/02/03 10:51
碧昂絲好孕成雙 曬大肚照報喜 碧昂絲好孕成雙 曬大肚照報喜
2017/02/03 06:00
西川貴教勾搭女大生 遭控射後不理 西川貴教勾搭女大生 遭控射後不理
2017/02/03 06:00
張媽80大壽 阿妹辦趴砸200萬開66桌 張媽80大壽 阿妹辦趴砸200萬開66桌
2017/02/03 06:00
王樂妍GINO日本調情 互餵牡蠣內行喔 王樂妍GINO日本調情 互餵牡蠣內行喔
2017/02/03 11:01
影片遭侵權？《空姐忙什麼》槓上粉專 影片遭侵權？《空姐忙什麼》槓上粉專
2017/02/03 11:07
安海瑟薇復出IG 槓上川普禁令 安海瑟薇復出IG 槓上川普禁令
2017/02/03 06:00
豬哥亮搞笑賀歲 紅白收視王 豬哥亮搞笑賀歲 紅白收視王
2017/02/03 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.