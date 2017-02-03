祕戀GACKT3年淪砲友 寫真偶像鬧自殺

GACKT被爆與泳裝寫真女星A小姐祕戀3年，之後A女與他的公司社長交往，元旦時因感情問題自殺未遂。

〔記者陳立妍／綜合報導〕43歲的日本視覺系男星GACKT被爆祕戀泳裝寫真偶像A小姐，兩人交往3年多在飯店開房間，似乎只把女方當砲友，而A小姐去年1月認識GACKT公司社長H男後，隨即改戀H男，沒想到對方卻早有正牌女友，去年底GACKT、H男主動斬斷與A女的聯繫，讓她萬念俱灰下於今年元旦上吊自殺，所幸即時獲救撿回一命。

《週刊文春》爆料，2011年秋天GACKT到東日本地震災區慰問，與當時年僅21歲，出身自災區的A小姐結緣，兩人於隔年11月發展成情侶關係，悄悄拍拖3年，A小姐的友人更提供她與GACKT的對話紀錄給記者，指證GACKT每次約A女的開場白都是「今晚見面嗎？」加上兩人主要都在飯店碰面，似乎只把A女當洩慾對象。

之後，A小姐對GACKT在東日本震災的言行起疑，導致兩人關係生變，加上後來與H男戀情也失敗收場，讓自認遇人不淑的A女切心，打算自我了結，自殺未遂後因此產生後遺症，必須到醫院接受治療。而GACKT的公司雖否認A小姐和GACKT的關係，但《週刊文春》也放話將公開他與A女更多的交往內幕，桃色腥聞越演越烈。

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