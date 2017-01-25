自由旺年會 蕭煌奇奪先雞 安心亞送呼呼 周湯豪人氣夯

蕭煌奇壓軸演出，新年祝大家「雞」會滿滿。

記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導

周湯豪嗨唱招牌新歌《帥到分手》，誠意十足帶了舞者唱跳《Turn Up》。

安心亞多次受邀參加自由時報旺年會，笑說：「每次來都覺得一整年會很旺！」

記者王文麟、趙世勳、邵浩瑋／攝影

自由時報、Taipei Times、LTN自由新聞網聯袂舉辦的2017自由時報「一夜驚喜‧共創奇蹟」旺年會，23日晚間在君悅飯店盛大舉辦，玖壹壹、艾怡良、周湯豪、安心亞、陳勢安、蕭煌奇共襄盛舉演出，台上星光熠熠，吉祥話不斷，台下貴客冠蓋雲集，現場氣氛熱鬧，賓主盡歡共度美好的一夜。

金曲歌王蕭煌奇在旺年會上壓軸演出，獻唱《感謝你愛我》，直誇台下的嘉賓笑容很溫暖，希望自己在自由時報的版面都能大一點，獻唱招牌曲《你是我的眼》之前，他笑說：「不唱這首歌，大家不可能讓我走。」還誇讚：「自由時報是看世界的眼，最溫暖的自由時報就在我眼前。」

主持人周明璟誇蕭煌奇現場演唱嗓音超棒，蕭煌奇風趣說：「我看妳也一次比一次美麗。」周明璟逗他：「你沒發現我長高3公分？」蕭煌奇並獻上新年祝福：「希望大家『雞』會滿滿，新年會更好！」

周湯豪可說是當晚人氣王，上台立刻讓現場貴賓陷入瘋狂，紛紛拿起手機搶拍，周湯豪大方放送福利，直接拿手機玩起自拍，現場尖叫不斷，台前更擠滿人潮。

周湯豪嗨唱招牌新歌《帥到分手》，誠意十足帶了舞者唱跳《Turn Up》，在台上感恩談到：「4年沒有發片了，感謝自由時報對我的照顧，真的非常非常感動。」

女神安心亞之前就向周湯豪邀歌，希望有機會能唱周湯豪寫的歌，她在台上獻唱新歌《別再撐了》，另唱《呼呼》之前，她貼心對全場嘉賓說：「天氣好冷，我給大家一點溫暖呼呼！」

多次受邀參加自由時報旺年會，安心亞說：「每次來都覺得一整年會很旺！」她也獻上雞年吉祥話：「謝謝大家對我照顧，祝大家大雞大利，雞祥如意！」