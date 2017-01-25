自由時報發行霸全台 金雞旺年業績長紅

自由時報旺年會開場，由陳進榮副社長率各部級長官一同敬酒向嘉賓感恩致意，同時預祝雞年行大運。

記者鍾智凱、洪素津／台北報導

自由旺年會最高潮，就是在自由時報副社長陳進榮抽出大獎台北到羅馬的機票。

自由時報、Taipei Times、LTN自由新聞網聯袂舉辦的2017自由時報「一夜驚喜 共創奇蹟」旺年會，23日在君悅飯店盛大舉辦，台下貴客冠蓋雲集，現場氣氛十分熱絡。

記者趙世勳、王文麟、邵浩瑋／攝影

自由旺年會開場的康康舞，給大家一夜驚喜。

自由時報2017旺年會前晚熱鬧登場，今年旺年會的主題為「一夜驚喜·共創奇蹟」Amazing & Miracle，為即將到來的金雞年討得好彩頭，群星熱唱也送上最真摯的祝賀，期許本報延續年年第一的氣勢，發行量稱霸全台，LTN自由新聞網流量再創新高，穩坐媒體龍頭地位。

今年旺年會搭上不少時事梗，例如OPENING就找來自家營業廣告部員工反串美國新任總統川普，並錄製成開場影片，搞笑模樣讓現場來賓紛紛噴飯。

晚會一開始，副社長陳進榮、總編輯胡文輝、副總編輯蘇雅文、副總編輯鄧蔚偉、副總編輯藍祖蔚、副總編輯黃嘉瑞、副總編輯鄭超銘、週報中心主任楊久瑩、營廣中心總經理程心煒與業務總監們，一起在台上向現場的貴賓敬酒，謝謝大家對自由時報的支持與鼓勵，敬祝大家雞年好運到，業「雞」長紅。

現場除了眾星雲集外，獎項也是相當豐富，獎項總金額高達130萬，抽獎氣氛相當熱絡，最大獎是價值11萬元的華航台北羅馬雙人來回機票，由博報堂行媒體部執行購買總監陳佩娜獲得，另外還有許多豐富的獎項，有精品名錶、溫泉住宿、高級行李箱、手機等等，讓前來的員工和賓客盡歡，在農曆年前享受一個美好的嘉年華會。

而電子報每月流量「最高」達一億七千八百餘萬，平均每日瀏覽量近600萬，單月不重複瀏覽人數更高達約987.6萬；報紙的發行量約56萬份，穩居業界龍頭。