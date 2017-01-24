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周董窩心一句話 江蕙心癢想出走

2017/01/24 06:00

江蕙覺得平安就是福！（喜歡音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「二姊」江蕙農曆年前特別換上喜氣服裝提前向關心她的粉絲獻上新年祝福，她和「周董」周杰倫最近通電話聊天，周董特別請二姊3月去倫敦看他的演唱會，二姊覺得周董的邀約好窩心，慎重考慮中。

原本二姊跟周董約好要去香港看他的演唱會，剛好碰到要拍傳藝中心的宣傳片只好作罷。周董則邀請二姊到英國看他的演唱會，順便去玩玩，他說二姊每天窩在家裡不好，應該出去走走，只要二姊點頭，他會幫忙處理好所有的事情，二姊被他說得很心動，仔細考慮中。

去年12月二姊和弟弟遭企圖搶劫的歹徒挾持攻擊受傷，歹徒昨已遭起訴，二姊希望過去的就過去了，更加體會平安就是福。

前年9月退休後，二姊還是每天關心社會大小事，看到有需要幫助的人就會默默伸出援手。最近宜蘭傳統藝術中心重新開幕，身為董事的二姊特地錄製一段影片祝賀，熱心公益不落人後，也希望優良的台灣傳統藝術可以用最平易近人的方式，繼續流傳下去。

雖然二姊退休了，但仍有廠商不死心，很想邀她唱尾牙、春酒場，經紀人陳子鴻透露，至少推掉10場以上邀約，二姊的《祝福》演唱會DVD銷售長紅，歌迷都說這是過年期間和家人一起重溫二姊舞台風采的最佳禮物。

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