華仔醫院過春節 2017全年在養傷
2017/01/24 06:00
劉德華日前在泰國拍廣告意外墜馬，應該會在醫院過農曆新年。（香港明報提供）
〔記者陽昕翰／綜合報導〕「華仔」劉德華驚傳墜馬意外，正在住院的他，昨透過官網安慰歌迷，「我知道你們的痛不會比我的小和少！我會靜靜的休養，快快的好起來！」經紀公司透露華仔需住院6到8週，加上休息6至9個月，需休養11個月，演藝工作看來全停擺，應該會在醫院過農曆新年。
華仔17日在泰國拍廣告意外墜馬，隔天搭醫療專機回香港養和醫院治療，經紀公司昨天再度說明傷勢，「盆骨（骨盆）多處骨折，筋腱肌肉拉傷。」推估今年整年都要養傷。
華仔透過「華仔天地」官網發表近況，談到「讓家人憂心了」，強調目前情況穩定，「我會完全遵從醫務團隊會診的建議！」
根據港媒報導，華仔入住養和醫院的高層套房，若入住2個月，加上醫藥及檢查費用，金額高達港幣300萬（約台幣1,228萬元），而天王這次拍廣告受傷，據悉保險費用則高達5000萬美元（約15.8億元台幣）。
而華仔專心休養暫停工，據傳《寒戰3》要在年底開拍，他年底還有紅館演唱會的計畫，對此他的經紀公司僅回應：「其他工作有待進一步討論。」
譚詠麟前天到養和醫院探病，受訪表示華仔說話、笑都會痛，「他（華仔）叫我通知所有親友，不要來探病，讓他好好休息。」透露天王精神狀況不錯，當天逗留40分鐘就離開。
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