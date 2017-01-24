李翊君望女成鳳 準備豪砸千萬

李翊君（右）計畫明年陪寶貝女兒香奈兒出國留學。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李翊君與檢場的女兒香奈兒正在讀高中，夫妻倆計畫明年讓女兒出國留學，狠燒千萬讓愛女讀伯克利音樂學院，有望成為王力宏、「江南大叔」PSY的學妹。李翊君屆時可能陪出國，她談到：「今年會把時間花在宣傳自己的演唱會和發行新專輯，唱歌是自己的興趣。」格外珍惜與歌迷相聚的機會。

她的女兒香奈兒音樂才華洋溢，曾辦過長笛獨奏會，更擔任媽媽的演唱會嘉賓，重視家庭教育的檢場與李翊君透露，其實對女兒管教甚嚴，強調「疼愛但絕不溺愛」。

她希望培養出香奈兒獨立的能力，受訪坦言最近正在為女兒尋找適合的學校，明年要安排香奈兒出國留學，如果成行，她也會跟著出國陪讀。

李翊君珍惜在舞台上的時間，時隔2年要辦個唱，6月3日、6月4日在台北國際會議中心舉辦「翊·往·情·深 2017演唱會」，透露會重現《風中的承諾》、《苦海女神龍》、《諾言》等經典作。

李翊君日前拍攝演唱會的視覺海報，為呈現緊緻美肌與頸部線條，妝容部分難得以裸妝呈現，讓她拍照前很緊張；演唱會門票已在年代售票系統開賣。