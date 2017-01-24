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終於！林志玲爆熱戀中 甜認「新朋友」追求ing

2017/01/24 06:00

林志玲被爆戀愛中，外傳對象是大陸工程董事長殷琪外甥「Chris」楊仁沛。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者賀靜賢、陽昕翰、馮亦寧／台北報導〕42歲「第一名模」林志玲猛遭催婚，上周四她出席浪琴錶活動時，宣誓2017要終結單身，但否認有戀情。昨她被爆其實正祕戀旅美歌手Chris，兩人緣起去年10月，當時她與蔡康永一起去晶華酒店，觀賞Chris的私人表演，這期間更找男方與全家人聚餐，小心呵護且十分看重戀情ing。

「Chris」楊仁沛。（翻攝自臉書）

報導指外傳Chris名為楊仁沛，是大陸工程董事長殷琪外甥，不但是高富帥豪門二代，又是會唱歌的才子。林志玲昨透過助理表示：「就是一個新認識的朋友，認識的那天大家也都在，是陪康永哥去聽音樂會。」、「爆料者知道的比我還多，謝謝大家關心，新年快樂！」林志玲稱對方是「新朋友」，上周四被問到感情狀況，她也對在場媒體說：「我今年會敞開心胸，多認識新朋友.....」如今兩相對照，「新朋友」是鋪梗，也是默認！

Chris不只高富帥，還是會唱歌的才子。（翻攝自臉書）

不過稍晚，林志玲又透過密友回覆， 「有在追， 但是沒時間多相處。目前只是朋友！ 謝謝關心！」

據稱Chris旅居紐約，41歲、身高188公分，多半住在晶華飯店，也會參加些華人活動。他曾為電影《大稻埕》配唱插曲《Someone To Watch Over Me》，該片導演葉天倫被問到對Chris印象時，直覺反應：「真假？他是帥的啊！」當時發行電影原聲帶的華研唱片，表示並未與Chris簽約，當時是製作人王治平牽線合作，但目前王治平在國外工作，無法得知其回應。

對於林志玲最新被爆的戀情，算是她師父的洪偉明雖然人在國外，但表示：「如果真的話，祝福他們呀！」究竟真或假？洪表示不清楚，但只要「志玲喜歡他，我就覺得很好」。至於「媒人」蔡康永則說：「志玲的私事，由志玲方面回答就好。」

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