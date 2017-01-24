《正義姊歪了！》江角真紀子爆不倫喊告 閃退演藝圈

江角真紀子被雜誌社拍到和A男共處一室長達6小時。她否認不倫報導，揚言喊告，卻宣布退出演藝圈。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕50歲女星江角真紀子以日劇《庶務二課》、《三十拉警報》走紅，她2年前才因潑漆事件消失螢光幕前，昨又被爆背著名導老公平野真搞不倫。對此她罕見大動作澄清，除強烈否認不倫報導，還搶在雜誌刊出偷拍照前丟出震撼彈，宣布閃退演藝圈，震驚外界。

雜誌《女性自身》昨報導，江角與平野真在2年前因生活習慣不同而分居，江角也早已移情別戀搞不倫，去年底和涉嫌投資詐欺的A男狀似親密，共處一室長達6小時。

江角真紀子坦承與《庶務二課》導演老公平野真已分居。

對於不倫報導，江角夫妻倆各說各話，平野真苦笑說：「我知道男方是誰，但因為還有孩子……」態度相當無奈，似乎為了12歲女兒和7歲兒子苦撐婚姻。

江角真紀子的老公平野真說：「我知道男方是誰，但因為還有孩子…」態度無奈。

江角則是否認到底，稱A男只是生意的合夥人，與老公分居是因工作、生活方式不同，2人關係沒惡化，不打算離婚，她還強調退出演藝圈，是為了陪伴孩子成長，揚言將對不實報導提告。

江角過去雖以《庶務二課》中的「正義姊」出名，但她屢傳個性不佳，2年前她因不滿愛女被霸凌，教唆經紀人到前職棒選手長嶋一茂家門口潑漆，負面新聞讓她人氣慘跌，工作、代言、廣告邀約全喊卡，沒工作上門的她，去年3月就形同退出演藝圈。然而向來強勢的她，如今卻因她口中的「不實」報導閃退，也讓外界對真實原因打了問號。