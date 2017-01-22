米亞星世界：2017.1/22～1/28

本週幸運之星：天秤座

事業第一：天秤座；愛情第一：處女座；

人氣第一：金牛座；財運第一：水瓶座

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

回顧整理，等待時機。本週牡羊座生活上被許多因素所牽絆，工作上面對暫時無解的難題，前行滯礙，且年關將近，許多事都到了總整理，不由地放慢步伐，不再強勢前進，做無謂的碰撞，在歲末年終之際，暫且放慢步伐，靜心來思索未來，讓身心都能暫時得到休息滋養，待年節後積極衝刺。愛，是針鋒相對。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

悠閒恬適，順意舒暢。年關接近，對於一切按部就班的牛兒們，工作早就收尾到一定程度，心情有些輕鬆，不妨認識一些新朋友、新事物，新的知識讓你眼界大開，也令你體驗不同的生活經驗。揮別一些舊人舊事不再執著，把眼光放遠一點，找一些志同道合的人，再來年裡一起共創人生。愛，是真摯動情。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

重啟契機，廣結善緣。本週雙子座工作煩雜、窒礙難行，靈活的雙子早就不把重心放在無謂的停滯上，轉個心念求助貴人，過程中或許也是麻煩不斷，但你的人際網絡會有意想不到的拓展。瓶頸期的工作也都迎刃而解，轉入常規進度。正財穩定，偏財不佳，避免與朋友間有借貸的糊塗賬。愛，是彈性疲乏。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

力爭出線，綻放光彩。本週巨蟹座終於甩開前些時候的困頓，許多先前推動不了的個案，都紛紛動了起來，讓你輕鬆了下來，心中有了小確幸。你在視野上的提升能令你開啟新的生活方式，本週與外界互動良好，你會意外得到許多幫助，貴人相助，讓你獲得某個好工作，給你帶來實質的收益。愛，是信任的力量。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

解放過去，迎向未來。歲末年終，獅子座對於未來前景有著與以往不同的思維見解，解放過去束縛，前瞻長遠的事情，改變行為與情緒上的習性，體驗全然不同的視野與全新的生命。因此某段過去困擾著你的傷痛、舊時疾患或情緒、心理上的傷口，也可藉此次深層的內在改變，導引出療癒之旅。愛，是神來之筆。

【處女座】（8月23日至9月22日）

快意舒暢，開懷過年。本週處女座終於可以放鬆下來了，年關將近，處女難得可以放下心來舒服的過日子，工作上一切就緒，既有心情又有活力的安排過年活動，周遭環境和諧，得失心也漸漸放低。居家事務有好運，有利提升生活品質，照料家人或出行增進感情。金錢開銷增多，有些入不敷出。愛，是三心二意。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

時來運轉，順勢竄升。本週天秤座事業得天時地利人和之利，時機拿捏奇佳，輕鬆完成高難度任務；事業發展備受青睞，能力受到肯定，才華受到注目，對於自我有著絕對的自信與榮耀感。公眾形象良好，大受歡迎，個人魅力來到年度高峰。財運逐漸回升，年終獎金豐厚，幸運進帳。愛，是冬日的太陽。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

坦然面對，轉化昇華。本週天蠍座工作上操勞辛苦很多，經常需要加班，甚至要重複修改條款，或是考慮是否續約或承擔別人的工作；有種被固定在某件事情上不能隨意的變動、要盯著事情的發展不能鬆懈。終日被瑣事纏身，心裡有很多話想說，卻很難以表達，需要沉澱內心紛亂的思緒。愛，是旗鼓相當。

【射手座】（11月22日至12月21日）

年終休養，安居樂業。歲末年終，射手座在職場發展比較隨興，會選擇自己感興趣的領域發展。日常工作反應極快，危機處理和隨機應變能力極強，能在生活和事業中為自己解圍。部分重心轉向居家事務，待在家中的時間變多，關注家人的身心健康，也樂於處理家人事務，讓他們感受平安歡喜。愛，是驛動的心。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

追求理想，承擔重責。本週摩羯座事業、生活風風火火，忙碌不堪，壓力也隨之而來。歲末年終，清算總結都落在你的身上，讓你忙翻天。但也要做好精力的分配與取捨，切莫一意孤行，凡事決定得太早，適當為自己留些轉圜空間。嘗試改變舊有模式，在新的空間裡或許更能發掘你的潛能。愛，是燃燒的熱度。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

日正當中，把握當下。本週水瓶座們生日快樂！職場上變化迅速，但在快速變化之中，機會也伴隨而來；先前種種延宕、困頓在本週終於露出曙光，整體運勢趨於好轉，職場運勢逐漸攀升。本週言辭變得犀利，容易無意間刺傷他人或揭人傷疤，少說話多做事為好，盡量避免不必要的麻煩。愛，在想像中美麗。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

勇猛精進，大放光明。近期雙魚座生活中充滿動能，活力大增，在事業方面積極的尋求新奇事物或即刻的轉變。事業表現突出，注入全新的思路有助開創新的里程；突破障礙與瓶頸，讓你的事業有聲有色。留心缺乏了耐性，容易衝動及發脾氣。年節紅包大有斬獲，雖然恣意消費，但負擔得起。愛，是淡淡的惆悵。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★