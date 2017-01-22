柯震東遭糗戀愛談不好 九把刀談情「超棒的」

柯震東寫下「工」字，期許接下好工作。（記者潘少棠攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕九把刀扶正主播周亭羽後，兩人越愛越高調，他昨放閃喊「現在超棒的」，柴智屏也稱九把刀的感情「穩定發展中」；至於和李毓芬傳緋聞的柯震東，柴智屏則糗他，「談戀愛談得不好。」

九把刀希望新片《報告老師！怪怪怪怪物！》能以「輔15級」上映。（記者潘少棠攝）

柯震東與九把刀昨天與經紀公司「群星瑞智」旗下藝人一起出席春聯大會，柯震東在春聯寫下「工」字，期許新的一年可以接到好工作；九把刀則寫下「輔15」，他因擔心執導的電影《報告老師！怪怪怪怪物！》，涉及霸凌議題而被列為限制級，希望電影能以「輔15級」上映，讓更多年輕朋友看到。

外界關心九把刀與周亭羽的戀情，他表示：「現在很好，現在超棒的。」但問到新的一年有無結婚計劃，他則避而不答。

柯震東去年憑電影《再見瓦城》入圍金馬影帝，重振因「呼麻」重挫的形象，電影邀約開始回籠。柴智屏透露，目前演出邀約都是想找他演高富帥、談戀愛的角色，但希望他下部電影可詮釋有生活歷練的人物，還糗柯震東：「他談戀愛談得不好，不要把別人的片子搞砸了。」笑翻在場的人。