限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路

2017/01/21 06:00

狩野英孝被爆與17歲未成年少女發生關係。

〔記者粘湘婉／台北報導〕34歲「渣男」諧星狩野英孝花心成性，去年才被爆劈腿6女，相隔1年，昨他再爆「腥」聞，與17歲未成年少女半同居，已違法恐面臨法律刑責外，還可能遭公司開除。而與他鬧翻的前女友G奶女星加藤紗里昨被追問舊愛情事，差點在鏡頭前飆淚，直呼：「不敢相信！」

17歲少女過去曾擔任地下偶像，是狩野鐵粉。

據《FRIDAY》報導，該名女孩就讀高二，過去曾擔任地下偶像，是狩野鐵粉。去年5月狩野透過推特，主動傳訊息感謝女孩支持，並邀女方到家裡展開強烈追求。2人於去年11月發展為半同居關係，報導中還指出，狩野與該女發生關係時，不愛戴套還要求玩SM遊戲，涉嫌違反與未成年性交罪，最重可判2年以下有期徒刑、日幣100萬（約台幣28萬元）以下罰金。

 

對此，狩野喊冤澄清，「她當初說自己22歲，當我發現她未成年，就沒有再聯絡了」，還強調2人雖然半同居，但未發生關係。他所屬經紀公司則表示，狩野今會召開記者會，親自說明白。

然而，過去他曾自白「把妹只是習慣，因為開心嘛」，如今玩出火來極可能被開除，而他參與的各大節目製作單位，也已準備與他切割，多選擇剪掉有他的片段，或是暫停播出一次，並放話說打算視記者會情況，再決定是否中止合作關係，未來演藝前途恐就此中斷。

G奶女星加藤紗里（右）昨被追問舊愛狩野英孝的「腥」聞差點飆淚。

相關新聞

推薦新聞
34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路 34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路
2017/01/21 06:00
ASTRO喜抱韓流特別獎 攻台處男秀1小時賣8成 ASTRO喜抱韓流特別獎 攻台處男秀1小時賣8成
2017/01/21 06:00
奧斯卡入圍名單 HBO 1.24直播 奧斯卡入圍名單 HBO 1.24直播
2017/01/21 06:00
金雞鮑喜元氣湯VS.富貴筍絲元蹄 歌手搶鮮上年菜 金雞鮑喜元氣湯VS.富貴筍絲元蹄 歌手搶鮮上年菜
2017/01/21 06:00
小宇愛唱校園 驚艷Erika唱歌技巧 小宇愛唱校園 驚艷Erika唱歌技巧
2017/01/21 06:00
玖壹壹洋蔥爆情變 舊愛怒喊「醜陋」 玖壹壹洋蔥爆情變 舊愛怒喊「醜陋」
2017/01/21 06:00
A-Lin尾牙大加碼 戴愛玲灑酒祈福 A-Lin尾牙大加碼 戴愛玲灑酒祈福
2017/01/21 06:00
傅達仁贈書打動小英 獲贈總統府紅包 傅達仁贈書打動小英 獲贈總統府紅包
2017/01/21 06:00
郭建宏領軍新團隊 力圖翻轉華視 郭建宏領軍新團隊 力圖翻轉華視
2017/01/21 06:00
馬丁爆安德魯 為沈默瘦身偷吃剩菜 馬丁爆安德魯 為沈默瘦身偷吃剩菜
2017/01/21 06:00
朴寶劍踩南韓大雪 3度奔台會粉絲 朴寶劍踩南韓大雪 3度奔台會粉絲
2017/01/21 06:00
藍正龍假戲真做 珍惜豬哥亮父子情 藍正龍假戲真做 珍惜豬哥亮父子情
2017/01/21 06:00
郭靜瘋演獨角戲 10秒噴淚 郭靜瘋演獨角戲 10秒噴淚
2017/01/21 06:00
三立94狂 尾牙辦152桌百星逗陣 三立94狂 尾牙辦152桌百星逗陣
2017/01/21 06:00
華仔醫藥費逾2千萬 暫免手術盼回家過年 華仔醫藥費逾2千萬 暫免手術盼回家過年
2017/01/21 06:00
棄華納自立門戶？ 蔡依林開工作室微博引聯想 棄華納自立門戶？ 蔡依林開工作室微博引聯想
2017/01/20 23:04
Max嘟嘴剪髮模樣超萌 網讚「有宋仲基的fu」 Max嘟嘴剪髮模樣超萌 網讚「有宋仲基的fu」
2017/01/20 22:58
孕媽咪不甘寂寞吃晚餐！ Ella炫耀：我身邊有超帥鬼怪 孕媽咪不甘寂寞吃晚餐！ Ella炫耀：我身邊有超帥鬼怪
2017/01/20 22:54
傅達仁新書送蔡英文 獲總統紅包和春聯 傅達仁新書送蔡英文 獲總統紅包和春聯
2017/01/20 22:53
Jolin斷開錦榮 自爆新歡是他 Jolin斷開錦榮 自爆新歡是他
2017/01/20 22:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.