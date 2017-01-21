34歲淫星嘿咻17歲少女 狩野英孝恐斷星路

狩野英孝被爆與17歲未成年少女發生關係。

〔記者粘湘婉／台北報導〕34歲「渣男」諧星狩野英孝花心成性，去年才被爆劈腿6女，相隔1年，昨他再爆「腥」聞，與17歲未成年少女半同居，已違法恐面臨法律刑責外，還可能遭公司開除。而與他鬧翻的前女友G奶女星加藤紗里昨被追問舊愛情事，差點在鏡頭前飆淚，直呼：「不敢相信！」

17歲少女過去曾擔任地下偶像，是狩野鐵粉。

據《FRIDAY》報導，該名女孩就讀高二，過去曾擔任地下偶像，是狩野鐵粉。去年5月狩野透過推特，主動傳訊息感謝女孩支持，並邀女方到家裡展開強烈追求。2人於去年11月發展為半同居關係，報導中還指出，狩野與該女發生關係時，不愛戴套還要求玩SM遊戲，涉嫌違反與未成年性交罪，最重可判2年以下有期徒刑、日幣100萬（約台幣28萬元）以下罰金。

對此，狩野喊冤澄清，「她當初說自己22歲，當我發現她未成年，就沒有再聯絡了」，還強調2人雖然半同居，但未發生關係。他所屬經紀公司則表示，狩野今會召開記者會，親自說明白。

然而，過去他曾自白「把妹只是習慣，因為開心嘛」，如今玩出火來極可能被開除，而他參與的各大節目製作單位，也已準備與他切割，多選擇剪掉有他的片段，或是暫停播出一次，並放話說打算視記者會情況，再決定是否中止合作關係，未來演藝前途恐就此中斷。

G奶女星加藤紗里（右）昨被追問舊愛狩野英孝的「腥」聞差點飆淚。