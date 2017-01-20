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Rain金泰希花3.8萬教堂完婚

2017/01/20 06:00

Rain和金泰希昨下午選在嘉會洞教堂舉行婚禮，儀式簡單隆重。

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓人氣「星」情侶Rain、金泰希交往4年多，戀情於昨開花結果，有別於其他韓流A咖在五星級飯店舉辦豪華婚宴，兩人選擇低調在教堂完婚，並由Rain的「教父」安聖基擔任證婚人，婚禮費用僅花了韓幣130萬元（約台幣3.8萬元），儀式簡單隆重，晚間兩人透過公司公開婚禮甜蜜對視照，做為送給粉絲的「禮物」。

Rain（右）、金泰希在教堂舉行婚禮，兩人甜蜜對視，臉上幸福笑容藏不住。

根據韓媒報導，Rain與金泰希考量近來南韓時局不穩，婚禮儀式一切從簡，僅邀請雙方少數親友、公司同事觀禮，為防消息走漏，直到昨早才通知賓客婚禮時間及地點，受邀參加婚禮的藝人好友包括李荷妮及男友尹繼尚、「江南大叔」PSY、「g.o.d」隊長朴俊炯等人，一手栽培Rain的恩師朴軫永也特地為新人獻唱祝歌《只有你》，新娘捧花得主則為金泰希的大學閨密李荷妮，婚禮氣氛簡單溫馨。

據悉Rain、金泰希不僅連婚紗照都沒拍，加上Rain暌違3年才推出新專輯《最好的禮物》，為了全心衝刺事業，兩人更決定推遲度蜜月的計畫，而金泰希昨也透過公司公布親筆信分享新婚喜悅，並感謝大眾對他們的祝福。

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