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驚見張立昂霸氣吻 邵雨薇也想要

2017/01/20 06:00

吳慷仁（左）、邵雨薇聯手揮毫迎新春。（記者宋志雄攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕邵雨薇昨天與吳慷仁出席緯來電影台《我的禮物》試片記者會，現場還聯手揮毫迎新春。談起緋聞男友張立昂，邵雨薇自爆前不久剛好有看到張立昂與別的女生拍吻戲的預告，令她當下突然一驚，心跳加快，直呼：「想不到親的好霸氣！」

張立昂（下）、劉奕兒在新戲的「霸氣之吻」。（三立提供）

邵雨薇與吳慷仁在戲裡結婚生子，戲外則各自有交往對象，昨天邵雨薇提及日前看到張立昂與劉奕兒在新戲裡的「霸氣之吻」，瞬間心用力跳了一拍，難道是吃醋？她否認，表示只是猛然看到有點嚇到，並且羞認若是自己喜歡的人，也會喜歡這種霸氣的表現。農曆新年她放3天假回高雄，被問要帶張立昂嗎？她說：「沒有啦！沒有這計畫。」

吳慷仁和女友鍾瑤交往1年多，被追問何時結婚，他回：「順其自然，沒想過結不結婚，還在為彼此的將來努力，不希望誰為了誰犧牲什麼。」他當初為了這部戲剃光頭，女友不但沒有不習慣，反而超愛，「其實剃光頭很暢快、舒服，我女友每天回家就摸著我的光頭，因為觸感很好，像是把我當娃娃玩。」

《我的禮物》編劇兼導演王鼎霖是知名製作人王鈞之子，昨天王鈞也到場力挺兒子，他表示相當反對兒子進這行，每次都會問他：「你是想不開嗎？」王鼎霖則說，自己本身對電影很有興趣，但還是與老爸約法三章，只要可以在國外念完商學院就讓他做自己想做的事。

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