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Rain明娶金泰希 夫妻資產逾14億

2017/01/18 06:00

Rain（左）、金泰希昨證實將於明天完婚，婚禮將採非公開儀式進行。

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓銀色情侶檔Rain、金泰希拍拖4年多傳過6次婚訊，姊弟戀終於在昨天宣布將於明天開花結果，而身為房產大亨的兩人婚後將坐擁超過韓幣500億元（約台幣14.5億元）的不動產，榮登明星夫婦之冠。

金童玉女 各擁天下

昨韓媒原本報導34歲的Rain與36歲的金泰希將於下月19日在教堂迎娶金泰希，Rain第一時間透過公司否認，但隨後立刻在IG以親筆信向粉絲報喜，他在信中感性透露金泰希無論是在他辛苦或幸福的時候，始終一直守候在身旁，並首度公開放閃示愛金泰希，甜蜜稱「她對我來說是最好的禮物」，而由他親自填詞的新歌《最好的禮物》，也被猜測是寫給金泰希的求婚曲。

由於近期南韓時局不穩，Rain、金泰希不約而同希望能低調舉行結婚儀式，公司表示兩人將於明天在教堂舉行非公開的婚禮，只邀請雙方家人及親近友人參加，並透露兩人目前尚未有具體的蜜月旅行計畫，生子計畫也會等到婚後再慢慢討論。據悉他們婚後的新房將選在Rain居住的清潭洞別墅，Rain於2013年斥資韓幣45億元（約台幣1.3億元）購入該屋，現在市價已經翻漲到韓幣62億元（約台幣1.8億元）。

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