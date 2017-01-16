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金來沅219辦見面會 2月10組日韓藝人攻台

2017/01/16 06:00

金來沅2月19日登台舉辦見面會。（佳音娛樂提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日、韓星看準農曆年商機，紛紛宣布2月來台，以韓劇《Doctors 醫生們》翻紅的韓星金來沅宣布於2月19日在ATT SHOW BOX舉辦見面會，共10組藝人加入2月票房大戰。

西川貴教將於下月2度來台開唱。（資料照，記者趙世勳攝）

金來沅和朴信惠在《Doctors 醫生們》大談浪漫師生戀，以平均收視18.4%奪下同時段冠軍。他雖曾為宣傳戲劇來台，卻是首次在台舉辦見面會，門票將於21日上午11點起在ibon機台開賣。而當天除金來沅外，去年11月甫來台的韓團「INFINITE」、日本「搖滾教主」西川貴教也選在同天開唱尬人氣。

金裕貞下月4日登台，搶下開春第一棒。（佳音娛樂提供）

此外，以夯劇《雲畫的月光》竄紅的「國民妹妹」金裕貞、長壽偶像團「神話」選在2月4日辦活動，搶下開春第一棒；25日有日團「世界末日」強碰韓團「SUPER JUNIOR」成員圭賢個人演唱會，28日有南韓新人嫩團「ASTRO」攻台辦見面會。然而，10組藝人中扣除未開賣的金來沅、圭賢、「ASTRO」，僅有11日首次來台開唱的「聲優王子」宮野真守及日團「世界末日」，各自2場演出2000張確定完售，其餘5組藝人票房約落在7成上下，等年後看粉絲們會不會拿出紅包錢捧場。

「SUPER JUNIOR」圭賢將於2月25日來台辦個人演唱會。

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