米亞星世界：2017.1/15～1/21

本週幸運之星：金牛座

事業第一：摩羯座；愛情第一：處女座；

人氣第一：獅子座；財運第一：雙子座

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

修身養性，沉靜大器。本週牡羊座內心沈靜了下來，面對過往種種不由得都往心裡去，默默地檢討著自己的過失，逐漸摒棄過去有些過分理想化、不切實際的想法。也許是心靜了，面對挑戰更沉得住氣，一步一個腳印的去完成計劃；沉穩中更顯大器，獲得各方的讚賞，贏得更多的支持。愛，是精采活躍。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

自我肯定，安穩自得。年關將近，金牛座努力了一整年，本週有種終於到了尾聲的時刻，對於所有的努力終於能放下心來，面對成敗已了然於心，放下工作開始準備年假，盡情的歡樂，放鬆自己，邀約朋友共度佳節。或計劃旅行來場越洋之旅，犒賞自己。留心與夥伴的合資，容易有些糾紛。愛，在冬日裡隱沒。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

與人為善，藏鋒納氣。本週雙子座在工作上是個紛擾的一周，工作上容易與夥伴們意見不合、意氣之爭，許多事情都卡在半途，無法有所進展。最好能冷靜下來，請第三方公正超然的為你們化解紛爭。對於去年的整年度來個通盤檢討，化缺失為來年的養分。偏財運佳，賀禮獎金優厚。愛，是幸福的拔河。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

將心比心，共創未來。本週巨蟹座面對了人際關係的困擾，需要放下身段，嘗試去理解他人，同時讓外界了解你真實的感受與想法，並且給自己一些時間，靜下心來反思自身的問題與不足；這樣做會獲得和諧的人際關係，使更多的人信任你、支持你、認同你，為自己爭取到更多有力的機會。愛，是愛意正濃。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

不問收穫，只問耕耘。本週獅子座有著樂觀的衝勁，面對工作量的激增、奔波的工作也絲毫未影響你的好心情。人際關係開始新的發展，容易和通情達理的人打交道。夥伴間默契十足，全心投入團隊事業，努力的在事業上扎根，耐心的改變過去、建設未來，重新開始為贏得終極目標而努力。愛，是蟄伏的心。

【處女座】（8月23日至9月22日）

壓力沉重，審慎務實。本週處女座被工作所綁縛，變得忙碌而辛苦，許多新業務開始推行，四處奔波、開發客戶或出差；或是後勤支援工作較多，文案文書報表以及總結性的工作變得多起來；工作上追求完美，可能會給別人留下挑剔、刻板、難伺候的印象，跟職場同事相處容易有矛盾摩擦出現。愛，是情有所鍾。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

強勢登場，大有可為。本週天秤座逐漸變得強勢起來，主動積極爭取，不再沒目標的亂轉，不再把屬於自己的主權拱手讓人，不想再讓一些人事牽動自己情緒，反而越發想要把握屬於自己的生活感情節奏。充分掌握每一個機會，讓重要人士留下深刻印象，這讓你搶得職場成功的先機。愛，是守護未來。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

壓力沉重，共識不足。本週天蠍座可能會面臨個人發展與家庭的衝突，也許自己非常誠懇的待人，卻無法如預期得到別人的認可或讚美。在壓力之下，你的生活會變得沉重而務實許多，你將會收斂自己的本性，不再執著於個人的喜好，不再一廂情願的執著付出，而是專注現實層面的發展。愛，是深情摯愛。

【射手座】（11月22日至12月21日）

自我革新，創新未來。本週射手座經過種種磨鍊，越來越具耐心，過往的磨鍊也全化為生命中的養分，此刻對於未來的前景有更深層的思考，個人的價值與信念成為你的生命主軸。對於未來抱持著不同於以往的藍圖，你需要更多的啟發、更多絕妙的想法，結合志同道合的夥伴，共創未來。愛，是模糊的拉鋸。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

奮進不懈，壯志得酬。本週摩羯座延續先前長程的規劃，在事業上找到自我的價值與定位，目標方向日見清晰；前景再現光明，生涯選項變多，各式提案、短期任務紛紛上門，眼前手中的籌碼變多，未來發展可塑性變大。這是個新舊交替的過程，既要擺脫舊有的模式，也要適應全新的規則。愛，是真情的交流。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

神采飛揚，欣欣向榮。本週水瓶座生活輕鬆而愜意，翱翔在自我創造的天地之間，暫時放下讓人擔憂和恐懼的事情，在生活中發掘活力，多參加一些朋友的聚會，找回內在的歡樂和平靜。充滿創造性的爆發力，參加與創意有關的活動或合作，會為你帶來很多的機遇和被他人需要的幸福感。愛，是甜蜜的疏離。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

爐火淬鍊，大器晚成。本週雙魚座將進入新的自我轉變與提升。對於未來不確定所帶來的憂慮，需要時間轉化，才能展現出應有的自信。過程很艱難，內心在等待中備受煎熬。在改變時認清大環境的形勢，是否有利於你的決定，這將是轉變的關鍵，避免一腳踩空，帶來不必要的周折。愛，是模糊的策略。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★