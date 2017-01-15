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魏德聖新片唱出好口碑 揪妻小浪漫吻雪

2017/01/15 06:00

魏德聖透露下部電影會是歷史片。（記者胡舜翔攝）

記者吳琬婷／專訪

億萬票房導演魏德聖新作《52赫茲我愛你》回歸都市愛情喜劇，融入首次嘗試的音樂歌舞劇元素，大膽挑戰創新，魏德聖透露，看到西方音樂劇簡單卻非常動人，但台灣卻缺少類似作品，因而有了拍片計畫。

《52》搶攻賀歲檔期，先前舉辦的幾場試映會都獲得不錯評價，魏德聖也對電影口碑十分有信心。談及拍出好電影的秘訣，他謙稱：「幸運吧。」也歸功於老搭檔嚴云農一手包辦的電影原創歌曲，搭配片中愛情在現實生活中的不同樣貌，扣人心弦。

魏德聖工作保持理性，但生活則享受浪漫，他分享，有次趁著工作間的空檔，帶著老婆小孩一起到北海道玩，3人都是第一次看到下雪，一起興奮的張開嘴巴接雪吃，魏德聖笑說：「別人看到一定覺得是3個笨蛋，但當下感覺非常浪漫又溫暖。」

魏德聖也透露了下一部電影的計畫，將會是類似《賽德克·巴萊》的大製作歷史片，講述400年前台灣的故事，以荷蘭人、漢人、西拉雅族三個觀點拍攝三部曲，讓所有台灣人看見自己剛出生的樣子。目前已完成史實考究及劇本，《52》宣傳期結束後將會全力投入製作。

魏德聖最近忙宣傳新片《52赫茲我愛你》，獲得不錯評價。（資料照，記者蔡文居攝）

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