豬哥亮想開新節目 再拚最後一次

豬哥亮（右二）昨錄除夕特別節目，氣色看來不錯。左起為許效舜、苗可麗、謝金晶、澎恰恰。（記者趙世勳攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕豬哥亮昨天錄華視、三立聯合製播的除夕特別節目《金雞獻瑞迎新春》，雖然看起來氣色不錯，但聲音卻沙啞，不過他開玩笑表示：「我是音道發炎啦！昨天還沒有聲音，可能是來錄影太緊張啦！」也透露若有機會再到電視台開節目，「先養身體，再看誰要找我，我就拚了，這次拚下去就是最後一次了！」

豬哥亮昨天一現身，在場約60位來賓立刻列隊歡迎，被問到健康問題，他表示：「醫生很棒把我救回來了，現在身體裡面還在繼續打仗，總共要做6次化療，下次化療應該是在年後。」身體經過3次開刀，他笑說壞東西都沒了，要再看肺部狀況如何，也有好好吃藥在控制，請大家放心，自己的生命力很強，並感謝太太的照顧，他不好意思的說：「我有跟她說『我愛妳』啦！」

華視和三立聯合製播除夕特別節目，澎恰恰（左）和許效舜（右）搞笑模仿舞獅。（記者趙世勳攝）

特別節目由澎恰恰、許效舜及苗可麗聯手主持，邀請超過70位藝人參與。澎恰恰率領「鐵獅玉玲瓏」做進化版的「鐵獅亮光樂團」說唱演出；豬哥亮帶著電影《大釣哥》演員藍正龍、謝沛恩、林汶誼、翁立友及女兒謝金晶，除了演出短劇，也大展歌喉；目前忙於演唱會的黃小琥，首次參加台灣台節目的錄影，還帶領同門戴愛玲、林凡、賴銘偉、林俊逸演唱KTV經典歌曲。

台灣台8點檔則出動3位女神，高宇蓁頂著低溫，穿著一身性感金色洋裝，又唱又跳蔡依林的《大藝術家》；連靜雯則穿上細肩帶洋裝，清涼登場；曾莞婷更是以一襲白色深V洋裝盡顯好身材；另外，江國賓、林佑星和謝承均以「俗帥」舞蹈征服全場。

郭建宏上月當選華視新任總經理後馬上有大動作，近年久未有大型除夕特別節目的華視，這次與三立聯合製播除夕特別節目《金雞獻瑞迎新春》，備受外界矚目，除夕當晚8至11點兩台將同步聯播。