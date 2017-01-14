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阿部寬情遇天海祐希慘 不是斷頭就是鬧離婚

2017/01/14 06:00

天海祐希（右）、阿部寬合作新片《戀妻家宮本》，第一次扮夫妻就鬧離婚。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕52歲阿部寬和49歲天海祐希在新片《戀妻家宮本》演出面臨離婚危機的夫妻，日前2人出席宣傳活動，單身的天海面對離婚問題大方自嘲，成功炒熱現場氣氛；而阿部寬聊起15年前的合作往事，打趣笑稱2人曾扮戀人，下場卻無比悽慘。

 

天海在戲內多次披婚紗嫁人，戲外感情卻交白卷，成為日本演藝圈黃金剩女代表。《戀》片日前在大阪舉辦特映會，主持人提到片中主題「離婚」，笑稱大阪是全日本離婚率第3名，現實生活中早已成為人夫的阿部寬，聽到後面露難色，反倒是單身的天海沒包袱，幽默回應：「要是談離婚，大家應該會逼我趕快結一結吧，這題我就不發表意見了。」逗笑所有人。

阿部寬（左）、天海祐希回憶起15年前的悲慘合作，幽默發言逗笑眾人。

天海、 阿部寬合作多次，首次扮夫妻就鬧離婚，事實上15年前，2人曾在時代劇扮戀人，阿部寬回憶當年笑稱：「那時候滿悲慘的，我被斬首，而她……」，天海立刻接話：「我是餓死。」而這次2人再合作「晉升」夫妻，雖是喜劇，情路卻依舊不順，也讓觀眾打趣表示，15年前沒在一起，拜託這次別再分開。該片預計4月在台上映。

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