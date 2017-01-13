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張榕容挑戰音樂劇 魏導虧臉皮厚不怯場

2017/01/13 06:00
張榕容（左起）、小玉、小球、米非、舒米恩、林慶台和導演魏德聖一起宣傳《52赫茲我愛你》。（記者潘少棠攝）張榕容（左起）、小玉、小球、米非、舒米恩、林慶台和導演魏德聖一起宣傳《52赫茲我愛你》。（記者潘少棠攝）

〔記者吳琬婷／台北報導〕張榕容演出導演魏德聖音樂喜劇《52赫茲我愛你》，在片中挑戰邊唱歌跳舞邊演戲，相較於其他演員具有歌手身份，張榕容直呼「真的很難」，還笑說，其他人都覺得音樂指導老師很嚴格，只有她覺得還好，「可能是老師比較怕我。」

張榕容感嘆，拍音樂劇真的不容易。 （記者潘少棠攝）張榕容感嘆，拍音樂劇真的不容易。 （記者潘少棠攝）

國片《52赫茲我愛你》導演魏德聖昨日率領片中主要演員出席上片記者會。其中，演員小玉、小球、舒米恩、米非4人都是樂團出身，因此被魏導相中演出音樂劇，但在片中擔任要角的張榕容並非歌手，魏導透露原因，「張榕容的角色是大家的守護神，希望是能演的人擔任。」還開玩笑說，「演戲的人臉皮比較厚啦，唱歌不會怯場。」

張榕容日前在電影《擺渡人》與男神金城武飾演一對戀人，羨煞不少人。問她也是金城武的粉絲嗎？張榕容笑說，「當然是啊！」但拍戲時不會展現私心，會專注在演技上，希望金城武也覺得她是專業演員。

張榕容在《52赫茲我愛你》則與李千娜飾演女同志戀人，兩人有不少合唱戲份，張榕容笑說，拍攝過程中常常會被李千娜影響而走音，感嘆拍音樂劇真的不容易。《52》片將於1月26日上映。

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