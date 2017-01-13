岡田准一不甩禁婚密謀娶宮崎葵 恐被開除拆散V6

岡田准一（左）被爆不甩公司反對，預計在夏天迎娶女友宮崎葵，讓「V6」深陷解散危機。

〔記者陳立妍／綜合報導〕傑尼斯天團「SMAP」跨年夜正式解散，就連師弟團「V6」也驚爆拆夥危機！《東京體育報》報導，岡田准一打算在夏天迎娶宮崎葵，由於公司高層反對兩人婚事，若岡田強行突破禁婚令，很有可能遭傑尼斯開除，讓「V6」深陷解散危機。

36歲的岡田與宮崎葵9年前因電影《向著陰天綻放》結緣，2011年再度合作電影《天地明察》爆出愛火，甚至還被宮崎葵前夫抓包相約泡湯，由於當時宮崎葵尚未離婚，岡田淪為「小王」，宮崎葵的形象也因不倫醜聞慘跌谷底。 隨著宮崎葵恢復單身和岡田重拾往日情，兩人近期被拍到手牽手前往伊勢神宮參拜，疑似為婚事祈福。

據悉傑尼斯高層除了嫌棄宮崎葵離過婚，加上該團已有井之原快彥、長野博兩位人夫，一心阻撓兩人婚事，副社長喜多川瑪莉更因「SMAP」解散、岡田的婚事心力交瘁，傳出病倒入院。而堅持非宮崎葵不娶的岡田，則密謀趁暑假與宮崎葵到國外登記結婚，「生米煮成熟飯」強迫公司接受事實，媒體揣測屆時傑尼斯很可能會狠下心「炒」了岡田，殺雞儆猴樹立公司威嚴。