首次攻蛋 黃小琥直呼很癢 偕男友教堂前賞煙火 不婚頭

〔記者陳慧玲／台北報導〕從《不只是朋友》到《沒那麼簡單》，實力派唱將黃小琥唱過許多好歌，成為職業歌手已經35年，今年53歲她才將首次攻蛋，讓歌迷非常期待。

5月27日，黃小琥將首度站上台北小巨蛋舉行「狂」演唱會，目前國內外場次至少排了12場，也是她8年來再次有大型巡演。

黃小琥開玩笑說：「我人生走老運，外面一直跑不完，看別人一直開演唱會，我也很癢啦！」

去年耶誕和今年跨年，黃小琥都和德國男友在歐洲旅遊，2人交往邁向第8年，早已過了「七年之癢」的階段，被問到有沒有趁歐洲之行到教堂「秘婚」？黃小琥說不喜歡偷偷摸摸，如果結婚一定會告訴大家，但是也說自己對婚姻沒憧憬，對婚紗沒興趣，一切隨遇而安！

黃小琥談到，自己也曾埋怨為何運氣這麼差，離婚之後就沒有更好的姻緣，男友曾想向她求婚被打槍，她現在覺得，2人可以長久相處才重要，「我不需要名份或經濟支柱，有簡單的夥伴關係就好。」男友很照顧她，生理期來還會幫她準備熱水袋。

歐洲旅行和男友做了那些浪漫事？黃小琥說在零下5度大教堂前，男友從背後環抱她一起看煙火，非常浪漫。黃小琥演唱會門票1月16日上午11點在寬宏售票系統及OK、萊爾富超商開賣。