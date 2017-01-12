單飛鼓鼓 要用什麼角色回歸MP!

鼓鼓太愛唱歌跳舞，將舉行多場簽唱及演唱會。（記者趙世勳攝）

記者陳慧玲／專訪

距離MP魔幻力量最後合體、崩解已快1年，當時在KKBOX頒獎典禮上6人最後演出，而今年只剩鼓鼓要單獨現身小巨蛋典禮，他認真準備節目，單飛後的作品也得到不錯迴響，被問到日後回歸MP，會和廷廷以雙主唱姿態表演？還是回歸他的DJ、鼓手身分？鼓鼓說：「留給他們決定吧！」

曾受憂鬱症所苦的MP主唱廷廷，現在努力調適身心，繼續創作寫歌，鼓鼓個人專輯《Make It Real可以唷》也唱出好成績，鼓鼓說，未來MP合體再出發，他將擔任什麼角色，就交給廷廷、凱開、雷堡決定，鼓鼓說：「如果你們認同我，讓我站在廷廷身邊一起唱，或只是要我在你們旁邊彈樂器，我都會覺得超幸福！」

回想1年前MP崩解，鼓鼓說：「我突然覺得人生很慌張、氣憤、孤單，從沒有這麼孤軍奮戰過。」他最難過的是，媽媽從事美髮業，每天要面對不同客人，看到MP的負面消息都會好奇詢問，媽媽也關切問他：「你會不會受影響？有沒有乖？不要悶著啊！」鼓鼓說，他這麼努力做好自己的專輯，就是想要站起來給媽媽看。

鼓鼓1月22日將在西門町舉行簽唱會，2月則將在台南、台中、桃園舉行新歌演唱會。