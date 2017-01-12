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葛仲珊徵求煮夫 老媽開女婿條件

2017/01/12 06:00

葛仲珊應景揮毫寫春聯。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕葛仲珊昨天舉辦新歌演唱會，超愛吃的她，最害怕餓的時候被騙，連吃到難吃Pizza都能寫成歌，她自爆不會做菜，連媽媽都曾叮嚀她，以後要找會煮飯的對象，至於葛媽開出了那些女婿條件？她笑回：「嘴唇不能薄、耳朵要有肉，眼睛小沒關係但要看得見。」甚至說要能幫她煮飯、打理家務，被虧乾脆找男傭比較快。

葛仲珊在河岸留言開唱，嗨唱《皇后區的皇后》、《就改天》等多首歌，而農曆年將至，她趁彩排揮毫寫了春聯，提筆寫了「QUEEN」與「$」，不忘倒拿春聯拍照，她笑說：「小時候第一次看到春聯很好奇，覺得為什麼大人都要倒著貼，還以為是貼反了。」讓大夥笑翻。

她的新歌《Pizza》，寫出吃到難吃Pizza的經驗，受到不少網友討論，葛仲珊透露她的媽媽以前跟傅培梅學做菜，只是她依舊不會下廚，只會做三明治與沙拉等輕食，還好台北買東西很方便，以後再考慮拜師。

她忙著宣傳新專輯，農曆年會回紐約陪家人，順道要拿紅包，昨提到5年前來台發生嚴重的車禍，當時下巴重摔，造成27塊碎骨頭，開刀復健後是否有後遺症？葛仲珊透露：「偶爾會不知道自己在流口水，或是常咬到舌頭。」加上若變天的話，下巴就會開始酸。

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