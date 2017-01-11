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許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手

2017/01/11 06:00

許孟哲苦熬10年，終於成為冰上曲棍球國手。（星恆娛樂提供）

〔記者洪素津／台北報導〕許孟哲苦熬10年，終於入選中華民國冰球協會「2017男子成人中華台北代表隊」選手資格，將在2月代表台灣前往日本參加亞洲冬季運動會以及4月由國際冰球總會所主辦的世界盃冰球成人錦標賽。他說打球這10年間，已推掉大概10部戲的戲約。

許孟哲為了打球，膝蓋受傷。（記者王文麟攝）

許孟哲昨滿臉喜悅地出面說明，他說10年前熱衷於冰上曲棍球這項運動，即使演藝工作再忙，有時間一定會去練習。問及為了要打球推掉了多少演藝工作，他表示這10年間大概推掉了10幾部戲劇，不過他說未來希望能在演藝工作上跟冰上曲棍球中取得平衡，因為兩者他都不想放棄。

許孟哲堪稱蠟燭兩頭燒，在6日參加徵選時，正好撞到《飢餓遊戲》節目錄影，6日那天錄了13小時節目後，許孟哲堅持要回台北進行冰上曲棍球徵選。

在坐高鐵的路途中，許孟哲原想抓緊時間休息，沒想到一旁的孫協志卻一直跟他聊天，直說：「5566如果出你一個國手，不得了啊！」讓他哭笑不得。最後他喝了一杯提神飲料就上場。

打球這10年間，也讓許孟哲的膝蓋受傷。因為腰部需要扭轉推球，造成左腳膝蓋受到影響，但他後來都有固定找中醫師整骨，傷勢也在掌控中。被問到腰椎移位，是否會影響「房事」？他尷尬地說：「我找的中醫師還滿厲害的啦，應該沒什麼問題。」

接下來他會配合中華隊的集訓時間，自己需積極自我訓練，還要顧及演藝工作，因此白天錄影、拍戲，晚上去練球，期望能為台灣獲得好成績。

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