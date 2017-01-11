五月天新巡演 121開賣 － 串場電影顛覆角色 預算無上限
2017/01/11 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天邁向成軍20年，今年3月18日起連續3天在高雄世運主場館展開「LIFE人生無限公司」全新演唱會，這是他們第10大主題巡演，希望能「十全十美」，昨公布門票將在1月21日開賣，依照過去五月天門票開賣紀錄總是場場秒殺完售，若高雄3場15萬張門票銷售一空，估計票房收入可達3.2億元。
目前五月天全新巡演國內外已排定至少百場，製作費高達2億元，光是主舞台「結構屋頂」就費盡工夫找到澳洲廠商，同意出借造價高達6千萬台幣、足以乘載60噸重量的「極限天頂」空運來台。
五月天主題式演唱會不可少的串場電影， 這次也請到合作過《乾杯》、《頑固》等感人MV的陳奕仁導演執導，預算無上限，團員集思廣益發想內容，甚至常常到拍攝當天都還親自改腳本、台詞，尤其石頭、怪獸都有電影作品，演技更精進，5個人都自我顛覆角色，突破性演出，保證劇情和場景「處處彩蛋無極限」。
五月天去年推出《自傳》專輯也有好成績，包括五大金榜、誠品、博客來都拿下年度銷售冠軍。
演唱會門票預計1月21日下午5點透過拓元售票系統全面開賣，拓元表示已增加5千台VM虛擬機器待命，頻寬應足以負荷50萬人同時上線，讓粉絲購票更順暢。
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