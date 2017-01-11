胡婉玲直擊北韓民心 搭電車街訪 暗樁隨行
2017/01/11 06:00
〔記者洪素津／台北報導〕胡婉玲率民視新聞團隊上星期挺進北韓，拍攝當地白雪皚皚的景致，還近距離接觸北韓百姓，揭露在零下20度的北朝鮮如何過冬。遭到國際制裁的北韓，總是切斷對外交通窗口，每天進出國門不到300人，為了突破採訪禁忌，胡婉玲甚至在街上直擊基層人民的心聲。
胡婉玲表示這次挺進北朝鮮是抱著「畢業旅行」的決心去的，2010年時去北韓走的是觀光客的路線，這次她深入北韓的所有大眾交通運輸工具，不管是無軌電車、有軌電車，甚至是地鐵她都親自搭乘體驗，途中更是隨機訪問百姓，而北韓當地百姓也知道他們正受國際局勢的打壓，沒想到這樣的國際趨勢反而讓北韓人民更團聚一心，對自己國家的領導人更顯崇拜。
整個採訪北韓的路途中，北韓派了一個自稱前來實習採訪的當地人，一路隨行，但其實是監視整個採訪行程的暗樁。北韓有自製的卡通、綜藝訪談節目、體育頻道，更有趣的是連智慧型手機都自己生產，就算你從外地自己帶空機來，因系統不符也無法使用。
胡婉玲主播這次也特地選擇冬令時節前往北韓採訪，除了揭開北韓冬天冰天雪地的景致外，還深入當地家庭參與他們的跨年和元旦。但胡婉玲僅透露當地的民眾會在過年時外出看煙火，其他細節她則打趣說：「之後可以看播出。」
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