《第74屆金球獎》賈斯汀撩撥吉米法隆 妙演拉拉鍊
2017/01/10 06:00
金球獎主持人吉米法隆（右）與賈斯汀搞笑演出《樂來越愛你》男男戀版本。
〔記者吳琬婷／綜合報導〕第74屆金球獎典禮主持人由《今夜秀》的吉米法隆擔綱，他在開場影片中搞笑模仿得獎大熱門《樂來越愛你》經典片段，並融入不少去年電影與電視劇的梗，頗用心。吉米還找來好友賈斯汀，重新演繹男女主角深情共舞的片段，兩人互摟、旋轉飛上天，擺出各種曖昧姿勢，演出「男男戀」走鐘版本，笑翻不少觀眾。
賈斯汀（左）撥吉米法隆的頭髮，男男戀版本《樂來越愛你》笑翻觀眾。
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