「小班弟」獎不完 靠《曼徹斯特》連奪37個影帝
2017/01/10 06:00
〔記者賀靜賢、吳琬婷／綜合報導〕戲劇類影帝、后毫無懸念，由《海邊的曼徹斯特》凱西艾佛列克、《她的危險遊戲》伊莎貝雨蓓奪下，都是人生首座金球，並可望直衝奧斯卡。63歲法國女星伊莎貝雨蓓是3大國際影展常客，但從未獲金球和奧斯卡，她表示沒想到會以純法語片獲金球，《她的危險遊戲》也獲本屆最佳外語片。
41歲凱西是班艾佛列克弟弟，最大頭銜一直是「小班弟」，此次以《海》片連奪37個影帝，終於成為亮點。他頂著新工作大鬍子造型領獎，自嘲「像是在婚禮當天長了水痘。」麥特戴蒙原本很想自導自演此片，但因檔期改任監製，凱西趁機糗：「感謝麥特讓賢，但我猜之後他不會錯過任何一部跟我有關的電影。」《海》片將於26日在台上映。
也是一路拿獎、由布萊德彼特監製的《月光下的藍色男孩》奪戲劇類最佳影片，但男配角馬赫夏拉阿里，則意外被《夜行動物》亞倫泰勒強森擊敗。女配角由專注種族議題的《藩籬》女星薇歐拉黛維斯奪下，她曾演出《姊妹》，並5度獲提金球，此次氣壓妮可基嫚、蜜雪兒威廉絲，終獲人生首座金球獎。《月光下的藍色男孩》於3月3日上映。
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