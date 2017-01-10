Under Lover呼麻仍拿獎 鼓鼓罩丁噹幫過濾對象

Under Lover未受團員呼麻影響，仍獲得最佳新人獎。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男子雙人組合Under Lover，團員之一的胡睿兒，去年9月22日涉及吸食大麻被補，他的緋聞女友「蛇姬」林采緹事後也捲入吸毒醜聞緩起訴，沒想到昨天公布的KKBOX風雲榜得獎名單中，Under Lover得到「年度最佳新人」，引發網友熱議，希望他們能更加珍惜羽毛。

KKBOX搶先公布第12屆風雲榜得獎名單，Under Lover未受胡睿兒呼麻事件影響得新人獎，KKBOX解釋：「所有得獎者都是根據大數據，會員實際點擊次數做為根據，藝人私事是否影響形象不予評論，Under Lover的音樂表現確實亮眼，很多歌都成為熱門關鍵字。」

Under Lover得年度新人獎，主因他們的《癡情玫瑰花》與《求婚進行曲》稱霸華語單曲榜數個月，成績出色。

鼓鼓（右）說自己很適合幫丁噹過濾追求者。（記者宋志雄攝）

今年風雲歌手不分排名得獎人包括：五月天、周杰倫、田馥甄、林俊傑、玖壹壹、兄弟本色、丁噹、周興哲、鄧紫棋、韋禮安。年度獨立創作精神獎得主則是草東沒有派對。

丁噹因為要忙香港紅館演唱會不得已得缺席典禮，昨天先領取獎座，師弟鼓鼓將代打出席典禮表演，丁噹大讚鼓鼓很認真，可以變出很多驚喜，是真正的「音樂小叮噹」。

鼓鼓說他很適合幫丁噹過濾追求者，因為師姊太忙常飛來飛去，另一半必須「定力好」，不能偷吃。

頒獎典禮預計1月21日在小巨蛋舉行，由黃子佼、Selina主持。

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