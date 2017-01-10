限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

Under Lover呼麻仍拿獎 鼓鼓罩丁噹幫過濾對象

2017/01/10 06:00

Under Lover未受團員呼麻影響，仍獲得最佳新人獎。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男子雙人組合Under Lover，團員之一的胡睿兒，去年9月22日涉及吸食大麻被補，他的緋聞女友「蛇姬」林采緹事後也捲入吸毒醜聞緩起訴，沒想到昨天公布的KKBOX風雲榜得獎名單中，Under Lover得到「年度最佳新人」，引發網友熱議，希望他們能更加珍惜羽毛。

KKBOX搶先公布第12屆風雲榜得獎名單，Under Lover未受胡睿兒呼麻事件影響得新人獎，KKBOX解釋：「所有得獎者都是根據大數據，會員實際點擊次數做為根據，藝人私事是否影響形象不予評論，Under Lover的音樂表現確實亮眼，很多歌都成為熱門關鍵字。」

Under Lover得年度新人獎，主因他們的《癡情玫瑰花》與《求婚進行曲》稱霸華語單曲榜數個月，成績出色。

鼓鼓（右）說自己很適合幫丁噹過濾追求者。（記者宋志雄攝）

今年風雲歌手不分排名得獎人包括：五月天、周杰倫、田馥甄、林俊傑、玖壹壹、兄弟本色、丁噹、周興哲、鄧紫棋、韋禮安。年度獨立創作精神獎得主則是草東沒有派對。

丁噹因為要忙香港紅館演唱會不得已得缺席典禮，昨天先領取獎座，師弟鼓鼓將代打出席典禮表演，丁噹大讚鼓鼓很認真，可以變出很多驚喜，是真正的「音樂小叮噹」。

鼓鼓說他很適合幫丁噹過濾追求者，因為師姊太忙常飛來飛去，另一半必須「定力好」，不能偷吃。

頒獎典禮預計1月21日在小巨蛋舉行，由黃子佼、Selina主持。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞

推薦新聞
「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員 「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員
2017/01/10 06:00
Under Lover呼麻仍拿獎 鼓鼓罩丁噹幫過濾對象 Under Lover呼麻仍拿獎 鼓鼓罩丁噹幫過濾對象
2017/01/10 06:00
葛大衛涉詐 吞王夢麟6萬唱酬 葛大衛涉詐 吞王夢麟6萬唱酬
2017/01/10 06:00
曾宇謙完美主義 遠赴德國錄音 曾宇謙完美主義 遠赴德國錄音
2017/01/10 06:00
梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎 梅姨轟川普霸凌 笑傲終身成就獎
2017/01/10 06:00
糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神 糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神
2017/01/10 06:00
「邪神」回神 帥奪迷你影集戲王 「邪神」回神 帥奪迷你影集戲王
2017/01/10 06:00
施易男悲痛喪母 食不下嚥難入睡 施易男悲痛喪母 食不下嚥難入睡
2017/01/10 06:00
艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚 艾成跪獻大鑽石 王瞳打槍沒求婚
2017/01/10 06:00
謝佳見洪小鈴裝帥 穿防塵衣熱到爆 謝佳見洪小鈴裝帥 穿防塵衣熱到爆
2017/01/10 06:00
《第74屆金球獎》賈斯汀撩撥吉米法隆 妙演拉拉鍊 《第74屆金球獎》賈斯汀撩撥吉米法隆 妙演拉拉鍊
2017/01/10 06:00
（影音）張立昂認愛邵雨薇 坦言「不否認情侶關係」 （影音）張立昂認愛邵雨薇 坦言「不否認情侶關係」
2017/01/09 23:42
Melody驚覺自己虎背熊腰 遭下令3月內練成超模身材 Melody驚覺自己虎背熊腰 遭下令3月內練成超模身材
2017/01/09 23:19
（獨家）海倫清桃老公爆身份不實 自稱顧問結果是... （獨家）海倫清桃老公爆身份不實 自稱顧問結果是...
2017/01/09 22:40
T.O.P入伍前五人最後演出 感性發言惹哭粉絲 T.O.P入伍前五人最後演出 感性發言惹哭粉絲
2017/01/09 22:19
台粉送機唱《知足》 李準基感動險飆淚 台粉送機唱《知足》 李準基感動險飆淚
2017/01/09 22:18
吳克群與赤西仁比帥 要顛覆豬八戒印象 吳克群與赤西仁比帥 要顛覆豬八戒印象
2017/01/09 22:06
（影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史 （影音） 被說「有後台」金馬影后馬思純道辛酸史
2017/01/09 22:05
復出拍戲還要等5年 大S自嘲只能演熟女 復出拍戲還要等5年 大S自嘲只能演熟女
2017/01/09 22:05
（影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑 （影音）舊愛激吻死侍 艾瑪史東反應惹噴笑
2017/01/09 21:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.