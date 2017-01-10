「神鬼」清桃老公身分也不實 遭爆為跑船船員

海倫清桃昨PO出爆奶照。（翻攝自臉書）

〔記者易慧慈、洪素津、何世昌／台北報導〕海倫清桃偕瞞婚18年的老公出面坦承身世、學歷、婚姻、年齡、家庭全造假，遭酸「神鬼清桃」，儘管前天召開坦白記者會，但說法離真實還有落差，據本報取得越南方面消息指出，海倫清桃的老公戴發奎是個跑船船員，且一開始仲介幫他相親結婚對象其實是海倫清桃的妹妹。

戴男自稱是交大博士、在營造公司當經理、後來又是3家營造公司顧問，且和海倫清桃是在學校認識，塑造自己成為事業有成的高社經人士，但據越南消息人士說：「他根本是個跑船的。」並加碼爆料，仲介本來是將海倫清桃妹妹，介紹嫁給戴男，戴男前往越南相親，卻看上比較漂亮的姊姊，才變成娶海倫清桃。

消息來源說，海倫清桃在越南就只是個超小咖演員，「街上問根本沒人認識她」，而本報記者也在台北街頭詢問多名越南新住民，她們均表示：「不認識海倫清桃。」

海倫清桃（右）前天開記者會泛淚道歉。（記者陳逸寬攝）

至於海倫清桃稱自己1995年是雄王大學經濟系畢業，但當時她才17歲，她卻解釋越南15歲就可以念大學，也遭越南消息人士打臉，指越南是高中念完再讀大學，也是差不多22歲畢業。至截稿前夫妻兩人皆未接電話，無法獲知回應。

2014年海倫清桃曾以台越混血身分發行了一本自傳《我用勇氣與驕傲在黑暗中種下一道光》，身世騙局戳破後，出版社「暖暖書屋」在臉書上表示願接受民眾退書並回收市面上所有書籍，對書中的不實內容感到抱歉。

海倫清桃不在乎地表示出版社沒跟她聯繫，也說書賣很少，「他們就是趁機想打出版社的廣告，來顯示說他們很正直」。並透露說自己在寫書時也沒說是真實的故事，她就是想寫一個勵志的故事，讓大家覺得人生是彩色的，要來鼓勵大家。

她前天開完記者會後，深夜還在臉書上PO爆奶燦笑照，寫著「感謝大家對桃子的關愛與包容」，態度啾咪，網友酸「自我感覺相當良好」、「這是妳PO的？還是戴導（指老公）PO的？」。

至於海倫清桃曾上演「越生回家」，2度以校友身份赴景美女中演講，昨坦承自己就讀景美是造假，景美女中發新聞稿澄清，她只是分享電影工作、戲劇演出經驗，「而非以校友身份受邀返校座談。」