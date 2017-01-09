施易男事母至孝 新歌藏孝心

施易男（左）和媽媽小明明感情甚篤。（翻攝臉書）

記者蔡琛儀／專訪

施易男是演藝圈出名的孝子，遭逢母親驟逝的巨大打擊。（資料照，記者趙世勳攝）

施易男媽媽「小明明」巫明霞前天意外在家跌倒驟逝，享壽75歲，上月底施易男接受本報專訪，還談起每年過年幾乎都是和媽媽一起度過，不會出國也不會南下遊玩，常常都是窩在家裡或往人少的地方去，像是帶媽媽去烏來泡溫泉、到內湖碧山巖踏青等，但小明明突然離開人世，肯定要讓施易男度過最難熬的農曆新年。

施易男是演藝圈出了名的孝子，和小明明感情相當融洽，他也透露自己當初毅然踏入甜點界時，還遭到小明明反對，尤其他近年左手關節沾黏，甚至全身麻醉進開刀房，更是讓媽媽相當心疼。

施易男暌違20年再推出全新的音樂作品，日前他特別談到其中的歌曲《一切安好》，恰可形容他現在的心境，也是最大的心願，就是顧好媽媽，讓她身體健康，隨時都能開開心心，「我經歷過很多生離死別，像是爸爸、媽媽曾經差一點瓦斯中毒、從小陪我長大的狗、許瑋倫、學生時代最好的朋友意外走了，我一直在承受這些。」體會到世事無常後，他體悟到夢想不用太大，只要身邊重要的人能夠「一切安好」，但如今施易男遭逢母親驟逝的巨大打擊，讓人感嘆萬分。

小明明遽逝的消息傳出，讓不少圈內人都相當震驚，施易男經紀人表示，今天就會召開治喪會議，之後再統一發聲明，公告告別式日期等詳細事項；而施易男原預計本週五要舉辦音樂會，現已確定取消，今起開始接受全額退費。